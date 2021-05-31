Son dakika: Abdullah Avcı'dan Sörloth, Uğurcan Çakır ve Marek Hamsik sözleri

SORLOTH, HAMSIK, UĞURCAN VE TRANSFER SÖZLERİ

Sörloth keşke olsa. Başkanımız çalışma yapıyor. Bekleyelim görelim. Sörloth'u bekleyeceksek, ben beklemeye razıyım. Olabiliyorsa bizi mutlu eder, olamıyorsa B planına hazırlık yapıyoruz. Orta sahaya bir marka oyuncu için çalışıyoruz. Hamsik doğru, büyük oyuncu. Keşke öyle bir şey olabilse. Bunların hepsinin içinde Trabzonspor ekonomisinin uygun olması gerekiyor. Uğurcan giderse diye plan yapıyoruz. A, B, C planı yapmak zorundayız.

Vitor Hugo, Edgar devam ediyor, Hüseyin devam ediyor. Bir tane de net, size'ı olan, bu ligi yaşamış bir oyuncuyu daha kadroya katacağım stopere. Sol bekte 7-8 oyuncu üzerinden çalışma yapıyoruz. Bazen oyuncunun tercihi olmuyor, bazen ekonomi olmuyor, bazen bizim beklentimiz farklı oluyor. 1 sol bek alacağız. Bruno Peres sol bek de oynayabiliyor, Roma da iki tarafta oynadı. Sol bek orijinli net oyuncu alacağım. Bir tane orta sahaya oyunun iki yönünü oynayabilen, belki marka değeri olan bir oyuncu kadroya katacağız. 38 lig, Avrupa Kupası var, bu 50-55 maç arasında gider, bunun içinde olmak isteyen, doğru planlayan bir ekip olmak istiyoruz. Trabzon'un desteğinin karşılığını vereceğiz diye düşünüyorum.