Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Aboubakar'ın Beşiktaş'tan istediği maaş belli oldu! 'Sözleşmeden kaldırılsın' dediği o madde...
Giriş Tarihi: 31.5.2021 08:26 Son Güncelleme: 31.5.2021 08:26

Son dakika haberi: 'ın 'tan istediği maaş belli oldu! 'Sözleşmeden kaldırılsın' dediği o madde...

Son dakika haberi: Aboubakar'ın Beşiktaş'tan istediği maaş belli oldu! 'Sözleşmeden kaldırılsın' dediği o madde...

Son dakika... Sezonu çifte kupayla kapatan , önümüzdeki yılın planlamasını yapmaya başladı. , ve , gelecek hafta bir araya gelerek hem Yalçın'ın yeni sözleşmesini hem de transferdeki son durumu görüşecek. Siyah-beyazlılarda geleceği merak edilen isimlerden biri olan ile görüşmeler devam ediyor. Kamerunlu yıldızın yeni kontrat için öne sürdüğü şartlar netleşti. A Spor canlı yayınında son durumu aktaran Sercan Dikme, Aboubakar'ın maaş beklentisini ve siyah-beyazlılarla yaptığı transfer görüşmesinin detaylarını açıkladı.

Son dakika... Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş, yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek. Siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalayacak olan siyah-beyazlılar, deneyimli hocanın raporları doğrultusunda transferde rotasını da belli edecek. İlk etapta kiralık isimler Ghezzal ve Rosier'i takımda tutmaya çalışan yönetim, sözleşmesi biten Aboubakar'la da masaya oturdu. Ancak Kamerunlu golcüyle henüz anlaşma sağlanamadı.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Aboubakar'ın transfer şartlarını açıkladı. İşte detaylar...

Sergen Yalçın, pazartesi günü Çeşme'den İstanbul'a dönecek. Çarşamba ya da perşembe günü Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın, yeni sözleşme için görüşecekler. Anlaşmanın 2 yıllık olması bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde yıllık kazancına zam yapılacak. Şimdiye kadar Sergen Yalçın ile maddi konular hiç konuşulmadı. Yalçın'ın önceliği transferler ve başarı getirecek kadro yapılanması.

Sergen Yalçın'ın önceliği kendi maaşı değil, Şampiyonlar Ligi'nde başarı getirecek bir kadro. Ama Sergen Yalçın'a ciddi oranda bir zam yapılacak.

Beşiktaş'ın Rosier'i 4-5 milyon Euro verip satın alma planı yok. İlk etapta kiralamak, gelecek sezon ise satın almak üzerine bir plan var. Ancak Fransa'dan takip eden takımlar var, 4-5 milyon Euro verip alabilecek ekipler var.

Leicester City henüz Ghezzal ile bir transfer görüşmesi yapmadı. Bu transfer belirsizliğini koruyor şu aşamada.

'SAKATLIK MADDESİNİ KALDIRIN' DEDİ!

Aboubakar'ın beklentisi yeni sözleşmesinde, 'Sakatlanırsa sözleşmesi feshedilir' gibi maddelerin kaldırılması yönünde. Bazı bonusların kaldırılıp garanti ücret verilmesini istiyor.

Yıllık maaş olarak ise 2 milyon 750 bin Euro ile 3 milyon Euro civarı bir beklentisi var. Beşiktaş yönetimi, takımdaki maaş dengesini bozmak istemiyor.

Aboubakar'a yapılacak teklif revize edilebilir ancak arada yaklaşık 1 milyon Euro civarı fark var. Anlaşma sağlanacaksa bu Beşiktaş'ın önerdiği rakamlara yakın bir yıllık ücrette olacak.

Adem Ljajic'e 1.5-2 milyon Euro civarında teklif gelmesi durumunda Beşiktaş bu teklifi kabul edecek. Yıllık maaşı şu anki şartlarda yüksek. CSKA Moskova ve Arap yarımadasından ilgilenen kulüpler var. Ancak henüz resmi bir teklif yok.

EN ÇOK OKUNANLAR

‘Performansı düşük’ deyip boşanma davası açtı
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş karne, yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi açıklaması
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk gönlünü kendisinden 28 yaş küçük Azeri güzele kaptırdı! Beyazıt Öztürk'ün genç sevgilisini yaptığı paylaşım ele verdi!
İzmir Büyükşehir Belediyesi programına PKK sempatizanı Slajov Zizek katıldı
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, 1 Haziran'da kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler?
Son dakika haberleri: Bilim Kurulu üyesi duyurdu! İşte maskeleri indireceğimiz tarih
Son dakika: EuroLeague’de şampiyon Anadolu Efes! Ergin Ataman tarihe geçti…
Kadırgalıyı kızdırdılar! Demet Akalın'dan engel yiyen Seda Sayan açtı ağzını yumdu gözünü: Komik olmayın...
SON DAKİKA | İşte Türkiye'nin 1 Haziran sonrası yeni normalleşme planı: Gözler Kabine toplantısı kararlarında...
Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Real Madrid’in yıldızı Marcelo…
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Aboubakar'ın Beşiktaş'tan istediği maaş belli oldu! 'Sözleşmeden kaldırılsın' dediği o madde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA