Son dakika: Ali Koç basın karşısında geçiyor! Yeni hoca kim olacak?

Son dakika... Fenerbahçe 12-13 Haziran'da yeni başkanını seçecek. Şu an için mevcut başkan Ali Koç'tan başka aday yok. Koç'un seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koç, adaylık açıklaması yaptığı basın toplantısında soru almamış ve gelecek günlerde basın mensuplarıyla buluşacağını ifade etmişti. Ali Koç, yarın (1 Haziran) Fenerbahçe TV'de gazetecilerle bir araya gelecek.
Ali Koç'un toplantıda Emre Belözoğlu'nun durumu, yeni teknik adamın kim olacağı ve transfer politikilarına dair açıklamalar yapması bekleniyor.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Başkanımız Ali Koç, yarın saat 15.30'da (1 Haziran) FB TV'de basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."