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Giriş Tarihi: 31.5.2021 09:09 Son Güncelleme: 31.5.2021 09:25

Son dakika: Beşiktaş 'i sordu! İşte istediği maaş...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş Haris Seferovic'i sordu! İşte istediği maaş...

Son dakika... 'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, 'ne güçlü bir kadroyla girmek şçin çalışmalarını sürdürüyor. Transferde yoğun mesai harcayan siyah-beyazlıların gündemine yeniden geldi. 'ya Seferovic'in durumunu soran Kartal, 7 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra 3.5 milyon euro'luk maaş talebi sonrasında transferden vazgeçti.

Son dakika... Beşiktaş, 2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapattı. Süper Lig'in ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde başarı için kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmenin planlarını yapıyor.

İç transferde Ghezzal, Rosier ve Aboubakar ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Haris Seferovic'in durumunu sordu.

Geçtiğimiz yaz gündeme gelen Benficalı Haris Seferovic için yeniden nabız yoklayan Beşiktaş, 7 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra oyuncunun da 3.5 milyon euro maaşıyla karşılaşınca transferden geri çekildi.

Benfica, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'ni üçüncü sırada tamamlarken 29 yaşındaki Boşnak asıllı İsviçreli forvet, takımına 22 gol ve 7 asistlik katkı yapmıştı.

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Son dakika: Beşiktaş Haris Seferovic'i sordu! İşte istediği maaş...
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