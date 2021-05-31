Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası birden! Hepsi Süper Lig'den...
Giriş Tarihi: 31.5.2021 09:44 Son Güncelleme: 31.5.2021 10:36

: 'den 8 transfer bombası birden! Hepsi 'den...

Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası birden! Hepsi Süper Lig'den...

haberi... yönetimi yeni sezon öncesi transferde atağa kalktı. 'ten ve ile anlaşan Sarı-Lacivertliler'in listesinde 'den 6 isim daha var. İşte son dakika haberinin detayları...

yönetimi yeni sezon öncesi transferde atağa kalktı. 'ten ve ile anlaşan Sarı-Lacivertliler'in listesinde 'den 6 isim daha var. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası! Hepsi Süper Lig'den...

Yeni sezon öncesi kadrosunu 5-6 nokta transferle güçlendirmek isteyen gözünü bir kez daha 'in yıldızlarına dikti.

Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası! Hepsi Süper Lig'den...

Sarı-Lacivertliler geçen sezon başında Sosa, Novak, Gökhan, Caner, Sinan, Mert Hakan, Thiam ve Cisse gibi ligimizin önemli isimlerini kadrosuna katmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası! Hepsi Süper Lig'den...

Takvim'in haberine göre; yönetimi uyum sorununu en aza indirmek için yine transferlerin büyük kısmını yurt içinden gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası! Hepsi Süper Lig'den...

ALİ KOÇ, GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞECEK

Karagümrük formasıyla çok iyi bir sezon geçiren ve ile büyük oranda anlaşan , bonservis pazarlıklarında sona geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası! Hepsi Süper Lig'den...

Ayrıca Başakşehir'in yıldızı ile temasa geçildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası! Hepsi Süper Lig'den...

Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde Göksel Gümüşdağ ile bizzat görüşme yapması bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası! Hepsi Süper Lig'den...

HEDEF KAMPA TAM KADRO GİTMEK
Listede ayrıca Alanyaspor'dan , Konya'dan Abdülkedir Bardakçı, Kayserispor'dan ve Antalyaspor'dan ve bulunuyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası! Hepsi Süper Lig'den...

Yönetim, Emre Belözoğlu ile birlikte belirlediği eksik bölgelere takviyeleri en kısa sürede tamamlayarak kampa tam kadro girmeyi planlıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası! Hepsi Süper Lig'den...

GÖZLER YENİ HOCADA

ayrıca Vedat Muriqi transferi için de Lazio'nun yeni hocasını bekliyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası! Hepsi Süper Lig'den...

Simone Inzaghi ile yollarını ayıran İtalyan kulübünün kısa süre içinde yeni bir isimle anlaşacağı ve Kosovalı forvetle ile ilgili kararın verileceği öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası! Hepsi Süper Lig'den...

OKAY'DAN KÖTÜ HABER

Bu arada 'nin transfer listesinde yer alan Okay Yokuşlu geleceği ile ilgili net konuştu.

Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası! Hepsi Süper Lig'den...

Milli futbolcu, "İlk hedefim Avrupa'da kalıp ülkemi temsil etmek" dedi.

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Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası birden! Hepsi Süper Lig'den...
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