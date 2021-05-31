Son dakika haberi: Fenerbahçe'den bomba transfer hamlesi! Real Madrid’in yıldızı Marcelo…

Son dakika... Önümüzdeki sezon şampiyonluğu tek hedef belirleyecek olan sarı-lacivertliler, ligin zirvesine oynayacak bir kadro oluşturmanın peşinde. Geride kalan sezonun son 10 haftasında takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun da önümüzdeki sezon devam edeceği büyük ölçüdü düşünülürken, sarı-lacivertli yönetim transferde düğmeye bastı.
Real Madrid'de son yıllarda kadrodaki yerini kaybetmeye başlayan Brezilyalı sol bek oyuncusu Marcelo, İspanyol basını tarafından Fenerbahçe'ye yazıldı.
Zinedine Zidane'nın Madrid ekibinden ayrılması ve Marcelo ile aynı mevkide oynayan David Alaba'nın 5 yıllığına İspanyol devine transfer olmasıyla birlikte Marcelo'nun geleceğinin de Madrid'de devam etmeyeceği söylendi.
İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, 14 yıldır Real Madrid forması giyen Marcelo için harekete geçen Fenerbahçe, Marcelo'nun birçok talibinin olmasına rağmen bu transferde güçlü olarak görülüyor.
Transferdeki en büyük engel ise Marcelo'nun 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi olacak. Deneyimli oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında en yüksek teklifin Fenerbahçe'den geldiği belirtilirken, Marcelo'nun da yeni bir macera arayışı içerisinde Türkiye'yi tercih edebileceği belirtildi.
Real Madrid'den yıllık 12 milyon Euro kazanan Marcelo, İspanya kariyeri boyunca 528 maça çıktı ve 38 gol atıp 101 asist yaptı.
İRFAN CAN'DAN SONRA HEDEF VİSCA
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da çok istediği İrfan Can'ı transfer eden Fenerbahçe, Edin Visca'yı da takıma katmak istiyor. Fenerbahçe'nin Edin Visca aşkı bu transfer döneminde mutlu sonla bitecek gibi.
VİSCA DA FENERBAHÇE'DE YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR
Daha önce Başakşehir'in yüksek bonservis isteklerine takılan transfer için Kanarya tekrar kolları sıvarken, Boşnak yıldızın da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve transfere sıcak baktığı belirtildi.
Fenerbahçe'de devam etmesinin resmiyete dökülmesi için gün sayan Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşını çok istediği bilinirken, yönetim transfer için para + takas formülünü düşünüyor.
Sarı-lacivertliler bu transferde Başakşehir ile olan iyi ilişkilerine güveniyor. F.Bahçe İrfan Can'ı alırken, Tolga Ciğerci için Başakşehir'e sağlanan kolaylığın benzerini bekliyor. İstanbul ekibinin de kadro maliyetini düşürmek istediği ve bu sefer Visca'nın satışına sıcak baktığı ifade edildi.