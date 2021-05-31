Son dakika haberi: Fenerbahçe'den bomba transfer hamlesi! Real Madrid’in yıldızı Marcelo…

Sarı-lacivertliler bu transferde Başakşehir ile olan iyi ilişkilerine güveniyor. F.Bahçe İrfan Can'ı alırken, Tolga Ciğerci için Başakşehir'e sağlanan kolaylığın benzerini bekliyor. İstanbul ekibinin de kadro maliyetini düşürmek istediği ve bu sefer Visca'nın satışına sıcak baktığı ifade edildi.