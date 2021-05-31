Son dakika: Marek Hamsik'ten Trabzonspor'a müjdeli haber! Menajerler devreye girdi...

ABDULLAH AVCI DA ÇOK İSTİYOR!

Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı ise orta saha için istediği isimlere rağmen Marek Hamsik'in transfer ihtimalinin ortaya çıkmasıyla, "Hamsik'i alırsak çok büyük bir kazanım olur. Tecrübesiyle kalitesiyle takımın gücüne güç katacaktır. Bu transferin gerçekleşmesini çok isterim" diyerek yönetim kuruluna oyuncuya sıcak baktığını net bir şekilde iletti.