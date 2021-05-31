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Giriş Tarihi: 31.5.2021 14:36 Son Güncelleme: 31.5.2021 15:01

Son dakika: 'ten 'a müjdeli haber! Menajerler devreye girdi...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Marek Hamsik'ten Trabzonspor'a müjdeli haber! Menajerler devreye girdi...

Son dakika haberi... Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen , yıldız futbolcu 'i bitirmek istiyor. Napoli'de efsaneleşen Slovak oyuncu, Trabzonspor'a sıcak bakıyor. Bordo-mavili yönetim, yıldız ismin transferini tamamlamak için yurt dışına çıkıyor.

Son dakika haberi... Trabzonspor yıldız orta saha oyuncunun transferini sonuçlandırmak için yurt dışı seferine çıkıyor. İlk durak oyuncunun kulübünün yer aldığı İsveç ardından ise milli takım kampı. Marek Hamsik ise yetkili menajerlere, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum" diyerek görüşmeler öncesi kapıyı araladı.

Trabzonspor'un orta sahada bir süredir süren arayışlarında menajerlerin önerisiyle gündeme gelen Marek Hamsik tüm ihtimallerin önüne geçti.

HAMSIK TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR!

Oyuncuyla yapılan ön görüşmelerden sonra yetkili menajerlere, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum, yüz yüze görüşmeliyiz" diyerek milli takım kampına davet eden Marek Hamsik için sefer bugün başlıyor.

Bordo-mavili kulüp tarafından yetkilendirilen menajerler önce oyuncunun Ağustos ayında bitecek sözleşmesini daha erkene çekebilmek için kulübü Göteborg yetkilileri ile bir araya gelecek.

Ardından oyuncunun da yer aldığı Slovakya kampına gidecek olan menajerler burada futbolcuyla rakamsal pazarlıklara girecek. Hamsik'in ilk görüşmelerde istediği yüksek rakamlar 1 milyon 500 bin Euro seviyelerine çekilip imza parası eklenecek.

ABDULLAH AVCI DA ÇOK İSTİYOR!

Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı ise orta saha için istediği isimlere rağmen Marek Hamsik'in transfer ihtimalinin ortaya çıkmasıyla, "Hamsik'i alırsak çok büyük bir kazanım olur. Tecrübesiyle kalitesiyle takımın gücüne güç katacaktır. Bu transferin gerçekleşmesini çok isterim" diyerek yönetim kuruluna oyuncuya sıcak baktığını net bir şekilde iletti.

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Son dakika: Marek Hamsik'ten Trabzonspor'a müjdeli haber! Menajerler devreye girdi...
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