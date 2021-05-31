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Giriş Tarihi: 31.5.2021 10:27 Son Güncelleme: 31.5.2021 10:31

Son dakika: başkan adayı olmayacak!

Son dakika: Murat Cavcav Gençlerbirliği başkan adayı olmayacak!

Son dakika haberi.. Başkanı , 3-10 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Başkent ekibi, 3-10 Haziran tarihlerinde olağanüstü kongre kararı almıştı.

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, 3-10 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Murat Cavcav, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz , 3-10 Haziran tarihlerinde kongre kararı aldı. Genel Kurulumuzda yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağımı belirtmek isterim. Adaylar ve seçilecek başkan ile yönetim kuruluna başarı dilerim." ifadelerini kullandı.

Murat Cavcav, 37 yıl Gençlerbirliği Kulübünün başkanlığını yapan babası İlhan Cavcav'ın vefatının ardından 2017'den bu yana kırmızı-siyahlı kulüpte başkanlık görevini yürütüyordu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 38 puanla 20. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, küme düşmüştü.

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Son dakika: Murat Cavcav Gençlerbirliği başkan adayı olmayacak!
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