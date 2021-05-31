Son dakika: Robert Lewandowski'den kafa karıştıran transfer sözleri! 'Her zaman meraklı oldum'

Lewa'nın son açıklamaları ise yeni bir heyecan aradığı şeklinde yorumlandı. 32 yaşındaki golcü, "Yeni bir dil yeni bir kültür öğrenmeye her zaman meraklı oldum. Ancak bu futbol yaşantım içinde mi olur, futbolu bıraktıktan sonra mı olur bilemiyorum. Bayern müthiş bir kulüp, şehir de öyle, kendimi iyi hissediyorum ama açık fikirli kalmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.