Son dakika: Robert Lewandowski'den kafa karıştıran transfer sözleri! 'Her zaman meraklı oldum'

Sabah Spor - Dış Haber! Son dakika... Bayern Münih formasıyla bu sezon Bundesliga'da 41 gol atarak müthiş bir performans sergileyen Robert Lewandowski'nin önümüzdeki sezon başka takımda forma giyebileceği iddia edildi. 7 yılı Bayern Münih'te olmak üzere 11 senedir Almanya'da futbol yaşantısını sürdüren Polonyalı yıldızın adı Chelsea, Barcelona ve PSG ile anılıyor. 32 yaşındaki oyuncunun son açıklaması sonrası transfer iddiları güçlendi.
Bayern Münih formasıyla Almanya Bundesliga'da şampiyonluk sevinci yaşayan Lewandowski, 41'i ligde olmak üzere bu sezon tam 48 kez rakip fileleri sarstı.
Kariyerinin en iyi sezonunu yaşayan yıldız golcü, 41 gol atareak efsanevi Alman futbolcu Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu 'bir sezonda en çok gol atan futbolcu' rekorunu da kırdı.
Lewa'nın son açıklamaları ise yeni bir heyecan aradığı şeklinde yorumlandı. 32 yaşındaki golcü, "Yeni bir dil yeni bir kültür öğrenmeye her zaman meraklı oldum. Ancak bu futbol yaşantım içinde mi olur, futbolu bıraktıktan sonra mı olur bilemiyorum. Bayern müthiş bir kulüp, şehir de öyle, kendimi iyi hissediyorum ama açık fikirli kalmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
YENİ ADRESİ CHELSEA Mİ OLACAK?
İngiliz basınından The Sun, Şampiyonalar Ligi şampiyonu olarak büyük başarı elde eden Chelsea'nin yıldız bir golcü aradığını ve bu ismin de Lewandowski olabileceğini iddia etti. Londra ekibinin hocası Tuchel, yeni sezon için nokta atışı 3-4 transferin harika olacağını söylemişti.
Tammy Abraham ve Olivier Giroud'nun Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Öte yandan haberin detaylarında Lewandowski için PSG ve Barcelona'nın da harekete geçebileceği ifade edildi.