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Giriş Tarihi: 31.5.2021 14:32 Son Güncelleme: 31.5.2021 14:38

: , transferi için kaynak arıyor

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor, Alexander Sörloth transferi için kaynak arıyor

haberi... eski golcüsü ’u geri almak için ciddi bir kaynak arayışına girdi. Oyuncunun maaşının vergiler düşüldüğünde 2 milyon 700 bin Euro’yu bulması nedeniyle iş adamlarına, "Desteklerinizi bekliyoruz" çağrısında bulunuldu.

Trabzonspor eski yıldızı Sörloth'u geri getirmek için yoğun bir çaba içerisine girmiş durumda. Bordo-mavili takımın maliyeti 4 milyon Euro olan ve vergiler düşüldüğü 2 milyon 700 bin Euro alan oyuncunun maaşını ödemek için kaynak arayışı sürüyor.

"KATKILARINIZI BEKLİYORUZ"
Daha önce, "Hiçbir oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro'dan fazla maaş ödemesi yapmayacağız" açıklamasını yapan yönetim, Sörloth için ise bu rakamı aşmayı göze aldı. Bu nedenle işadamlarına ulaşan bordo-mavili kulübün idarecileri, "Bu transfer gerçekleşirse katkılarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Leipzig kulübünün henüz Sörloth için kararını vermemesi nedeniyle beklemeye geçen bordo-mavili yönetim, buradan gelecek olan kesin karara göre forvet transferi için ara verdiği transfer çalışmalarına yeniden başlayacak.

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Son dakika: Trabzonspor, Alexander Sörloth transferi için kaynak arıyor
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