Son dakika: Trabzonspor, Alexander Sörloth transferi için kaynak arıyor

"KATKILARINIZI BEKLİYORUZ"

Daha önce, "Hiçbir oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro'dan fazla maaş ödemesi yapmayacağız" açıklamasını yapan yönetim, Sörloth için ise bu rakamı aşmayı göze aldı. Bu nedenle işadamlarına ulaşan bordo-mavili kulübün idarecileri, "Bu transfer gerçekleşirse katkılarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.