Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...
Giriş Tarihi: 31.5.2021 07:26 Son Güncelleme: 31.5.2021 07:36

: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...

... Fatih Terim'in isteği doğrultusunda devre arası transfer döneminde transfer edilen , ikinci yarıdaki performansıyla ligin en dikkat çeken forvetlerinden biri oldu. 12 maçta 3 gol atıp bir de asist yapan Halil Dervişoğlu için hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın ilgisi var! Son dakika haberine göre Halil'e Galatasaray'ın ezeli rakibinden 'Bizden haber bekle...' telefonu gitti.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan haberleri gelmeye devam ediyor. Geçen sezon şampiyonluğu bir gol averajıyla kaybeden Galatasaray'da seçim süreci transferlere sekte vurdu. Onyekuru'nun opsiyonu kullanılmayacak, genç yıldız için de sürpriz bir transfer hamlesi geldi!

Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...

SON DAKİKA: VEDAT MURİQİ VE İRFAN CAN'DAN SONRA ŞİMDİ DE HALİL DERVİŞOĞLU!

... Veda Muriqi, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş gibi isimlerden sonra Galatasaray bir oyuncuyu daha rakibine kaptırabilir. 'nun kulübüyle de görüşmeler başladı!

Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...

'BİZDEN HABER BEKLE...'

Milli futbolcuyu hem başkan Ahmet Nur Çebi hem de transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları arayarak "Kulübünle pazarlık halindeyiz, bizden haber bekle" dedi.

Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...

Beşiktaş'ın yeni sezon planlarında bir yabancı santrforun dışında bir de yerli hücum oyuncusu yer alıyor. Siyah-beyazlılar, ile görüşmelerine devam ederken bir yandan da alternatif isimlerle temas halinde...

Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...

Kartal, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren 'nu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...

Milli futbolcuyu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın ayrı ayrı arayarak "Kulübünle görüşüyoruz. Bizden haber bekle" dedikleri kaydedildi.

Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...

Halil'in performansından memnun olan Galatasaray da 21 yaşındaki oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istemiş ancak kulübü Brentford'un kapıyı 10 milyon Euro'dan açması üzerine görüşmeler başlangıç noktasında çıkmaza girmişti.

Genç futbolcunun, İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...

SON DAKİKA: İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ROSİER TEKLİFİ!

Geçtığımiz sezon sağ bekteki futboluyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Valentin Rosier'le devam etmek isteyen Beşiktaş, oyuncunun kulübü Sporting'e, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürdü.

Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...

Fransız futbolcuya karşılık 1 milyon Euro kiralama bedeli ve opsiyon için de 3 milyon Euro önerildi. Toplamda 4 milyon Euro'yu bulan teklif üzerinden pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...

Savunmadaki başarılı oyunu kadar, hücuma da katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 3 gol atıp, 6 asist yaptı.

Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...

HARİS SEFEROVİC PAHALI GELDİ!

Geçtığimiz yaz gündeme gelen Benficalı Haris Seferovic için yeniden nabız yoklayan siyah-beyazlılar, 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra oyuncunun da 3.5 milyon Euro maaşıyla karşılaşınca transferden geri çekildi.

Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...

Benfica, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'ni üçüncü sırada tamamlarken 29 yaşındaki Boşnak asıllı İsviçreli forvet, takımına 22 gol ve 7 asistlik katkı yapmıştı.

Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...

Beşiktaş ile Vincent 'ın menajeri Pini Zahavi arasındaki görüşmeler devam ediyor. 3 milyon Euro maaş talebini 2.5 milyon Euro'ya çeken Kamerunlu futbolcuya siyahbeyazlılar 1.8 milyon Euro maaş ve bonus teklif etti.

Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...

'ın 3 yıllık kontrat talebine de 2 yılla karşılık verildi. Taraflar arasındaki en büyük ayrılıklardan birisi ise Beşiktaş'ın sözleşmeye koymak istediği sakatlık maddesi.

Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...

Geçen sezon uzun süreli sakatlık halinde ceza ödemesi şartı bulunan 29 yaşındaki oyuncu, bu maddeyi istemediğini yönetime iletti.

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Son dakika: Vedat Muriqi ve İrfan Can'dan sonra Galatasaray'a bir darbe daha! Ezeli rakipten sürpriz telefon...
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