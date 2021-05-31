Süleyman Hurma'dan Biglia itirafı! Trabzonspor ve Fenerbahçe...

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor canlı yayınına konuk oldu ve gündemdeki transfer konuları hakkında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'la adı sıkça geçen Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia bu sezon Karagümrük formasıyla 35 maça çıktı.

Oyuncunun transferi hakkında açıklamalarda bulunan Süleyman Hurma, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile görüştüklerini belirtti.

İşte Süleyman Hurma'nın açıklamaları...

"Fenerbahçe ve Trabzonspor, Biglia ile ilgilendi. Ancak illa biz bu oyuncuyu istiyoruz, bize verin şeklinde bir durum olmadı. Biglia, bizde durmak istediği derece durur. Biz ondan mutluyuz."

"Ndao için Türkiye'den teklif almadık. Avrupa'dan çok teklif var ve sanırım bu sene Ndao, yurt dışına gidecek. Sözleşmesinde herhangi bir çıkış rakamı yok."