Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süleyman Hurma'dan Biglia itirafı! Trabzonspor ve Fenerbahçe...
Giriş Tarihi: 31.5.2021 18:02 Son Güncelleme: 31.5.2021 18:19

'dan Biglia itirafı! ve ...

Süleyman Hurma'dan Biglia itirafı! Trabzonspor ve Fenerbahçe...

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'den 'e yükselen , sezonu 8. sırada tamamlamıştı. A Spor canlı yayınına konuk olan Karagümrük Başkanı , transferde adı sıkça geçen Biglia ve Ndao'nun transferleri için bilgi verdi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor canlı yayınına konuk oldu ve gündemdeki transfer konuları hakkında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'la adı sıkça geçen Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia bu sezon Karagümrük formasıyla 35 maça çıktı.

Oyuncunun transferi hakkında açıklamalarda bulunan Süleyman Hurma, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile görüştüklerini belirtti.

İşte Süleyman Hurma'nın açıklamaları...

"Fenerbahçe ve Trabzonspor, Biglia ile ilgilendi. Ancak illa biz bu oyuncuyu istiyoruz, bize verin şeklinde bir durum olmadı. Biglia, bizde durmak istediği derece durur. Biz ondan mutluyuz."

"Ndao için Türkiye'den teklif almadık. Avrupa'dan çok teklif var ve sanırım bu sene Ndao, yurt dışına gidecek. Sözleşmesinde herhangi bir çıkış rakamı yok."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş karne, yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi açıklaması
‘Performansı düşük’ deyip boşanma davası açtı
Son dakika: Fatih Terim'den Galatasaray'a veda: Kulübe geri gönderdi! Son güne kadar hazırladığı rapor...
Son dakika: Kabine Toplantısı başladı! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk gönlünü kendisinden 28 yaş küçük Azeri güzele kaptırdı! Beyazıt Öztürk'ün genç sevgilisini yaptığı paylaşım ele verdi!
SON DAKİKA | İşte Türkiye'nin 1 Haziran'daki yeni normalleşme takvimi: Gözler Kabine toplantısı kararlarında...
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim - hangi takım kazandı? İşte o isim
Son dakika: Fenerbahçe'den 8 transfer bombası birden! Hepsi Süper Lig'den...
Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesi duyurdu! İşte maskeleri indireceğimiz tarih
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları ve sonucu açıklanıyor! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bugün mü?
ARKADAŞINA GÖNDER
Süleyman Hurma'dan Biglia itirafı! Trabzonspor ve Fenerbahçe...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA