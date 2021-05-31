Yapılan ilk teklif sonrası düşünmek için süre isteyen 29 yaşındaki İngiliz oyuncu, bordomavililerle temasa geçti. Kulüp tarafından kendisine gösterilen ilgiden gurur duyduğunu belirten başarılı savunmacı, "Teklifiniz gerçekten çok cazip ancak İngiltere'den de görüştüğüm bazı takımlar var. Hâlâ kafamda bazı şeyleri netleştiremedim. Ancak Türkiye'de kalmaya karar verirsem ilk sizinle iletişime geçeceğim" ifadesini kullandı.