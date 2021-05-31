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Giriş Tarihi: 1.6.2021 02:06 Son Güncelleme: 1.6.2021 02:07

canlı izle! Türkiye maçı canlı yayın kanalı

Türkiye Gine maçı canlı izle! Türkiye Gine maçı canlı yayın kanalı

EURO 2020 grup maçlarında mücadele edecek olan ’mız, ’da yaptığı kamp kapsamında 2. Hazırlık maçında Milli Takımıyla yeşil sahada bir araya geliyor. İlk hazırlık maçında ’la karşılaşan ve sahadan galibiyetle ayrılan ayyıldızlı millilerimiz, 2. Hazırlık maçında Gine karşısında galibiyet almak ve öncesinde moral depolamak istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler ise canlı yayın kanalı ile ilgili bilgi edinmek amacıyla “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilerek araştırılan Türkiye Gine maçı canlı izleme linki ve karşılaşmasının ilk 11 detayları.

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 eleme gruplarında gösterdiği başarılı performansla, grup maçlarında oynamaya hak kazanmıştı. Turnuvaya hazırlık amacıyla Antalya'da kamp halinde olan ayyıldızlı millilerimiz, 2. Hazırlık maçı kapsamında Gine milli takımıyla karşı karşıya geliyor. İlk hazırlık maçında Azerbaycan karşısında galibiyet alan temsilcilerimiz, Gine karşısında da galip gelerek EURO 2020 grup maçları öncesi moral kazanmak istiyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise Türkiye Gine maçı canlı yayın kanalı ile ilgili olarak "Türkiye Gine maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE GİNE MAÇI CANLI İZLE

Türkiye - Gine maçı canlı izleme linki ve maça ilişkin tüm detaylar şöyle;



Türkiye Gine hazırlık maçı 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü (bugün) saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - GİNE İLK 11'LER

TÜRKİYE XI: Mert Günok, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan, Rıdvan, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz, Abdülkadir, Enes

GİNE XI: Keita, Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Jose Kante



STAT: Antalya

HAKEMLER: Aliyar Aghayev, Zeynal Zeynalov, Akif Amirali (Azerbaycan)

www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/



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Türkiye Gine maçı canlı izle! Türkiye Gine maçı canlı yayın kanalı
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