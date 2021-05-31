A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 eleme gruplarında gösterdiği başarılı performansla, grup maçlarında oynamaya hak kazanmıştı. Turnuvaya hazırlık amacıyla Antalya'da kamp halinde olan ayyıldızlı millilerimiz, 2. Hazırlık maçı kapsamında Gine milli takımıyla karşı karşıya geliyor. İlk hazırlık maçında Azerbaycan karşısında galibiyet alan temsilcilerimiz, Gine karşısında da galip gelerek EURO 2020 grup maçları öncesi moral kazanmak istiyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise Türkiye Gine maçı canlı yayın kanalı ile ilgili olarak "Türkiye Gine maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE GİNE MAÇI CANLI İZLE

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