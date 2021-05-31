A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 eleme gruplarında gösterdiği başarılı performansla, grup maçlarında oynamaya hak kazanmıştı. Turnuvaya hazırlık amacıyla Antalya'da kamp halinde olan ayyıldızlı millilerimiz, 2. Hazırlık maçı kapsamında Gine milli takımıyla karşı karşıya geliyor. İlk hazırlık maçında Azerbaycan karşısında galibiyet alan temsilcilerimiz, Gine karşısında da galip gelerek EURO 2020 grup maçları öncesi moral kazanmak istiyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise Türkiye Gine maçı canlı yayın kanalı ile ilgili olarak "Türkiye Gine maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Türkiye - Gine maçı canlı izleme linki ve maça ilişkin tüm detaylar şöyle;
Türkiye Gine hazırlık maçı 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü (bugün) saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE XI: Mert Günok, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan, Rıdvan, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz, Abdülkadir, Enes
GİNE XI: Keita, Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Jose Kante
STAT: Antalya
HAKEMLER: Aliyar Aghayev, Zeynal Zeynalov, Akif Amirali (Azerbaycan)
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