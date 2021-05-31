Türkiye’de öncelik Trabzonspor’da

Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak istediği İngiliz stoper, “Teklifiniz çok cazip ancak İngiltere’den görüştüğüm bazı takımlar var. Eğer Türkiye’de kalmaya karar verirsem ilk sizinle iletişime geçeceğim” dedi
Stoper bölgesine tecrübeli bir isim kazandırmak isteyen ve Alanyaspor'da sergilediği performansla transferin gözdesi olan Steven Caulker ile temasa geçen Trabzonspor'a oyuncudan mesaj geldi. Yapılan ilk teklif sonrası düşünmek için süre isteyen 29 yaşındaki İngiliz oyuncu, bordomavililerle temasa geçti. Kulüp tarafından kendisine gösterilen ilgiden gurur duyduğunu belirten başarılı savunmacı, "Teklifiniz gerçektençok cazip ancak İngiltere'den de görüştüğümbazı takımlar var. Hâlâ kafamda bazışeyleri netleştiremedim. Ancak Türkiye'dekalmaya karar verirsem ilk sizinle iletişimegeçeceğim" ifadesini kullandı.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE İSTİYOR
Bonservisi elinde olan Caulker, Türkiye'de Trabzonspor dışında Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleriyle de görüşme gerçekleştirmişti. Oyuncuya düşünmesi için yeniden süre tanıyanTrabzonspor ise bir yandan farklı arayışlara da başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, menajerlerin önerdiği oyuncular üzerinde de araştırmalar yapıyor.
BONSERVİSİ ELİNDE
2019 yılında bonservissiz olarak Alanyaspor'a katılan ve 37 maçta forma giyip 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen Steven Caulker'ın sözleşmesi bitti.
ÜÇ FUTBOLCUYA TEBLİGAT
TRABZONSPOR'DA 28 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon öncesi kiralık olarak farklı takımlara gönderilen 28 oyuncudan sadece üçüne kamp çalışmalarına katılmaları tebliğ edildi. Kocaelispor ile şampiyonluk yaşayan Murat Cem Akpınar'ın yanı sıra Muhammet Taha Tepe ve Salih Kavrazlı davet alırken diğer futbolculara da kendilerine kulüp bulmaları söylendi.