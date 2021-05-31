Türkiye’de öncelik Trabzonspor’da

Stoper bölgesine tecrübeli bir isim kazandırmak isteyen ve Alanyaspor'da sergilediği performansla transferin gözdesi olan Steven Caulker ile temasa geçen Trabzonspor'a oyuncudan mesaj geldi. Yapılan ilk teklif sonrası düşünmek için süre isteyen 29 yaşındaki İngiliz oyuncu, bordomavililerle temasa geçti. Kulüp tarafından kendisine gösterilen ilgiden gurur duyduğunu belirten başarılı savunmacı,ifadesini kullandı.Bonservisi elinde olan Caulker, Türkiye'de Trabzonspor dışında Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleriyle de görüşme gerçekleştirmişti.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, menajerlerin önerdiği oyuncular üzerinde de araştırmalar yapıyor.2019 yılında bonservissiz olarak Alanyaspor'a katılan ve 37 maçta forma giyip 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen Steven Caulker'ın sözleşmesi bitti.TRABZONSPOR'DA 28 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon öncesi kiralık olarak farklı takımlara gönderilen 28 oyuncudan sadece üçüne kamp çalışmalarına katılmaları tebliğ edildi. Kocaelispor ile şampiyonluk yaşayan Murat Cem Akpınar'ın yanı sıra Muhammet Taha Tepe ve Salih Kavrazlı davet alırken diğer futbolculara da kendilerine kulüp bulmaları söylendi.