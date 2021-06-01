Ali Koç'tan 'yıldız' açıklaması! "Bundan sonra takmayacağız..."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonundan yaptığı basın toplantısında, medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme ve geleceğe dair birçok konuya değinen Ali Koç, transferlere ve yeni teknik direktör konularına da değindi.

Ali Koç'un basın toplantısında dikkat çeken bir başka konu ise 1959 öncesi şampiyonluklar ve yıldız sayısı oldu.

Ali Koç'un yıldız sayısı ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"TFF kendi tarihine ve Cumhuriyetimizin tarihine sahip çıkmalı. Bu talebimizi kuvvetli argümanlarla destekleyerek 'Hakkımızı verin' diyoruz. Derdimiz para pul, yıldız değil. Bizim derdimiz tarihimiz. Para, pul, yıldız sonra gelir. Zaten bundan sonra yıldız takmayacağız"

"Sanmayın ki 59 öncesi şampiyonlukları göz ardı ettik. Fenerbahçe, çok basit, yalın, net, verilere bilgilere ve tarihi gerekçelere dayanarak bir talepte bulunuyor. Ne diyor? Federasyonun düzenlemiş olduğu 59 yılına kadar ulusal turnuvaların sayılmasını istiyoruz"

"TFF bir karar verecek. Bu kararı vermeden önce komisyon bizi çağırmalı ve görüşlerimizi almalı. Diğer 6 kulübü de çağıracak, karşı gelen kulüpleri de çağıracak ve bizleri tartıştıracak. Bundan daha güzel ne olabilir? Bekliyoruz"