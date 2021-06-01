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Giriş Tarihi: 1.6.2021 12:01

: Bir aday olacaksa beni ikna etmeli

İHA
Berna Gözbaşı: Bir aday olacaksa beni ikna etmeli

Başkanı , olağan genel kurul öncesinde başkan adayı olmak isteyenlere seslendi. Gözbaşı, "Kayserispor'a başkanlık yapmak isteyenler, hem beni hem de bu kulüpte söz hakkı olanları maddi ve manevi olarak rahata eriştireceğine ikna etmeli. Eğer Kayserispor'u bulunduğu konumdan daha aşağılara çekecek bir tablo oluşacağına kanaat getirirsem başkanlığı bırakmam" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'da 6 Haziran günü Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan genel kurula tek aday olarak girmeye hazırlanıyor. Şu ana kadar ikinci bir kişi adaylığını açıklamadı.

"BAŞKANLIK YAPMAK İSTEYENLER BENİ İKNA ETMELİ"
Başkan Berna Gözbaşı da, aday olacaklara "Kayserispor'a başkanlık yapmak isteyenler, hem beni hem de bu kulüpte söz hakkı olanları maddi ve manevi olarak rahata eriştireceğine ikna etmeli. Eğer Kayserispor'u bulunduğu konumdan daha aşağılara çekecek bir tablo oluşacağına kanaat getirirsem başkanlığı bırakmam" dedi.

"KAYSERİSPOR BEN GÖREVE GELİRKEN DİPLERE DOĞRU GİDİYORDU"
Gözbaşı, "Şu ana kadar benden başka aday yok. Kayserispor ben göreve gelirken diplere doğru gidiyordu. Oradan alıp hayatını sürdürebilir bir hale getirip bundan emin olduğum zaman bırakacağım. Ama bugün biri gelip kulübün maddi durumunu düzelteceğine ikna etsin yine bırakırım. Bir aday olacaksa beni ve kulüpte söz hakkı olanları ikna etmesi lazım" diye konuştu.

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Berna Gözbaşı: Bir aday olacaksa beni ikna etmeli
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