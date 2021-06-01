Fenerbahçe Gökhan Gönül için kararını verdi!

Geçtiğimiz sezonu 3.sırada bitiren Fenerbahçe, yapılan pahalı transferler sonrası alınmayan başarılardan dolayı eleştirilerin hedefi oldu. Sezon içinde Erol Bulut'u gönderen Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğuna Emre Belözoğlu getirilmiş ve iyi bir çıkış yakalanmıştı. Şimdi ise yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Bugün de Ali Koç'un basın açıklamasında Emre Belözoğlu ile 1 yıl daha devam edileceğini açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de transfer edilecek isimlerin yanında takımdan gönderilecek olan isimler de netleşmeye başladı.