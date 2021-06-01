Fenerbahçe Gökhan Gönül için kararını verdi!

Geçtiğimiz sezonu 3.sırada bitiren Fenerbahçe, yapılan pahalı transferler sonrası alınmayan başarılardan dolayı eleştirilerin hedefi oldu. Sezon içinde Erol Bulut'u gönderen Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğuna Emre Belözoğlu getirilmiş ve iyi bir çıkış yakalanmıştı. Şimdi ise yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Bugün de Ali Koç'un basın açıklamasında Emre Belözoğlu ile 1 yıl daha devam edileceğini açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe'de transfer edilecek isimlerin yanında takımdan gönderilecek olan isimler de netleşmeye başladı.
FENERBAHÇE'DE GÖKHAN GÖNÜL İÇİN KARAR VERİLDİ
Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, biten sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor. Adana Demirspor ile görüştüğü ileri sürülen oyuncunun tek amacının 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak olduğu belirtildi.
Ancak 36 yaşındaki futbolcuya uzatma teklifi sunmayan sarı-lacivertli kulüp, bu konuda gönülsüz... Fenerbahçe'nin sağ ve sol bek bölgeleri için yoğun bir araştırma içerisinde bulunduğu, Gökhan ve Novak'ın gelecek sezon kadrosunda yer almayacağı ifade ediliyor.
VEDAT-VİSCA ÇOK ZOR
Fenerbahçe'de adı sıklıkla anılan Vedat Muriqi ve Edin Visca'nın transferleri çıkmaza girdi. Visca, Başakşehir teknik heyetiyle yaptığı görüşme sonrası 1 yıl daha takımda kalma kararı aldı.
Boşnak oyuncunun geçen sezon sakatlıklar dolayısıyla yeterli katkıyı veremediği takımına borçlu hissettiği öğrenildi. Vedat Muriqi'in ise takımda kalma ihtimali güçlendi. Lazio, oyuncuyu kiralamayı düşünmüyor. Kiralasa dahi İtalyan takımları dışında bir takıma vermeyecek.
BELÖZOĞLU'NU AÇIKLAYACAK MI?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, söz verdiği gibi 1 Haziran'da basının karşısına çıkıyor. Koç, bugün saat 15:30'da FBTV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Başta Emre Belözoğlu olmak üzere birçok konuya dair önemli açıklamalarda bulunacak olan Koç, kafalardaki tüm soru işaretlerini kaldıracak. Başkan Koç'un gelecek sezon takım planlamasına dair bilgiler vermesi bekleniyor.