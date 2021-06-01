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Giriş Tarihi: 1.6.2021 09:13 Son Güncelleme: 1.6.2021 09:20

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Lucas Biglia yarışı! açıkladı...

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Lucas Biglia yarışı! Süleyman Hurma açıkladı...

Başkanı , Fenerbahçe ve Trabzonspor'un istediği 35 yaşındaki Arjantinli yıldız Lucas Biglia için görüşmelerin olduğunu doğruladı. Hurma, tecrübeli orta saha oyuncusunu kadroda tutmak istediklerini söyledi.

Lucas Biglia için Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ilgilendiklerini doğrulayan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, bir diğer oyuncuları Alessano Ndao'nun ise takımdan ayrılacağını açıkladı.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor'da katıldığı yayında önemli açıklamalar yaptı. Arjantinli ön libero Lucas Biglia'yı isteyen çok kulüp olduğunu söyleyen Hurma, "Biglia için Fenerbahçe ve Trabzonspor ile görüştük. Sordular sadece ama o kadar, daha fazla bir şey olmadı" dedi.

Başarılı hücum oyuncusu Alessano Ndao ile ilgili de konuşan Hurma, "Ndao sanıyorum gidecek, öyle gözüküyor. 24 yaşında bir oyuncu, her maç 13 kilometre üzerinde koşar, 11 gol, 10 asistle oynuyor, sıkı bir santrforumuz olsa 30 asistle oynayacaktı. Ndao için Türkiye'den teklif almadık" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Lucas Biglia yarışı!

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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Lucas Biglia yarışı! Süleyman Hurma açıkladı...
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