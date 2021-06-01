Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Lucas Biglia yarışı! Süleyman Hurma açıkladı...

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor'da katıldığı yayında önemli açıklamalar yaptı. Arjantinli ön libero Lucas Biglia'yı isteyen çok kulüp olduğunu söyleyen Hurma, "Biglia için Fenerbahçe ve Trabzonspor ile görüştük. Sordular sadece ama o kadar, daha fazla bir şey olmadı" dedi.