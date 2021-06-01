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Giriş Tarihi: 1.6.2021 15:29

'den 'ye 3 yıllık yeni sözleşme!

İHA
Göztepe'den Cherif Ndiaye'ye 3 yıllık yeni sözleşme!

, 'nin satın alma opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 40 maça çıkan Senegalli golcü, 12 kez gol sevinci yaşarken, 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 10. sırada tamamlayan Göztepe, gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Cherif Ndiaye'nin satın alma opsiyonunu kullandı. İzmir temsilcisi, Senegalli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Göztepe, Ndiaye'ye sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 40 maça çıkan Senegalli golcü, 12 kez gol sevinci yaşarken, 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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Göztepe'den Cherif Ndiaye'ye 3 yıllık yeni sözleşme!
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