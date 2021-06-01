Lionel Messi kararını verdi! Manchester City ve PSG'yi reddetti...

Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından birisi olan Lionel Messi, son aylarda transfer söylentileriyle Avrupa basınının adeta bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
Birbirinden farklı transfer söylentilerinde başrolü oynayan Arjantinli yıldızın, Manchester City ve Paris Saint-Germain ikilisinden birine imza atacağı en çok konuşulanlar arasındaydı.
Barcelona ile bu yaz sona erecek olan sözleşmesi akıllarda büyük soru işareti olan Lionel Messi, artık kararını vermiş gözüküyor. Sezon başında İspanyol ekibinin yönetimiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 33 yaşındaki yıldızın, yeni yönetimle birlikte yaklaşımları değişti.
GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ
Joan Laporta'nın başkanlığı sonrasında Barcelona yönetimiyle ılımlı ilişkiler içerisine giren Lionel Messi, ayrılmaktan yana olan kararını da değiştirerek yeni sözleşme görüşmelerine başladı.
İspanyol basınından AS Gazetesi'nin haberine göre, Manchester City ve PSG'den gelen sözleşme tekliflerini reddeden Messi, Barcelona ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde sona yaklaştı.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Arjantinli yıldız, vatandaşı Sergio Agüero'nun da takıma katılmasıyla birlikte Messi, Barcelona'nın 2 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti.
Barcelona başkanı Joan Laporta, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda, Lionel Messi'nin Barcelona'da kalacağını ümit ediyorum açıklamasını yapmıştı.