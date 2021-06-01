Önde baskıyı iyi yapmalıyız

“Oyuncularımız ikili boğuşmalarda isteneni verdiler ve iyi niyetliydiler. Önde baskıyı daha iyi yapmalıyız. Bunda eksik kaldık. Oyunun yönünü değiştirirken sıkıntı yaşıyoruz. İkinci kamp döneminde tempo yükselecek”
Şenol Güneş, 0-0 berabere sonuçlanan Gine karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, A Milli Takım'ın eksiklerini dile getirdi. Tüm oyuncuları denenmesi gerektiğini belirten ve bu nedenle bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Gine fizik gücüyle temaslı oynayan bir takım. Oyuncularımız ikili boğuşmalarda isteneni verdiler ve iyi niyetliydiler. Önde baskıyı daha iyi yapmalıyız,bunda eksik kaldık. Tabii ki kazanmak istiyorduk, bu olumsuz yanımız. Fazla top kaybı yapmamamız lazım. Oyunun yönünü değiştirirken yavaş kalıyoruz ve sıkıntı yaşıyoruz. Tabii bunlarda değişikkadrolarla oynamanın etkisi var.Herkesi değerlendirmemiz gerekiyordu" şeklinde konuştu.
EURO 2020'DEKİ RAKİPLERİMİZ FARKLI SİSTEMLERLE OYNAYABİLİYOR
Futbolcuların performansına da değinen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimi oyuncularım beklentilerin altında kaldı, kimisi de üstüne çıktı. Mahmut, Dorukhankendilerini çok fazla zorladı.İrfan Can sakatlıktan çıktı, istenilentempoyu yakalayamadı. Aynışey Abdülkadir için de geçerli.Rıdvan bu maçta daha rahattı amaalacağı çok mesafe var. Kimin oynadığı çok da önemli değil. Moldova ile yapacağımız hazırlık maçının da olduğu ikinci kamp döneminde tempo yükselecek. EURO 2020'deki rakiplerimizfarklı sistemlerle oynayabilirler,hepsine hazırlıklı olmalıyız."
'KAMP BİZİ YORUYOR'
Gine maçında A Milli Takım'ın kalesini koruyan Mert Günok, maçın ardından "Biraz zorlandık, özellikle fizik açısından. Kamp boyunca yorucu antrenmanlar yapıyoruz. Bugün (dün) farklı arkadaşlarımızla oynadık. Herkes elinden geleni yaptı. Kazansaydık güzel olurdu ama yenilmedik" ifadelerini kullandı.