Önde baskıyı iyi yapmalıyız

Şenol Güneş, 0-0 berabere sonuçlanan Gine karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, A Milli Takım'ın eksiklerini dile getirdi. Tüm oyuncuları denenmesi gerektiğini belirten ve bu nedenle bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Gine fizik gücüyle temaslı oynayan bir takım. Oyuncularımız ikili boğuşmalarda isteneni verdiler ve iyi niyetliydiler.Tabii ki kazanmak istiyorduk, bu olumsuz yanımız. Fazla top kaybı yapmamamız lazım. Oyunun yönünü değiştirirken yavaş kalıyoruz ve sıkıntı yaşıyoruz.şeklinde konuştu.Futbolcuların performansına da değinen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimi oyuncularım beklentilerin altında kaldı, kimisi de üstüne çıktı.Kimin oynadığı çok da önemli değil. Moldova ile yapacağımız hazırlık maçının da olduğu ikinci kamp döneminde tempo yükselecek.Gine maçında A Milli Takım'ın kalesini koruyan Mert Günok, maçın ardından "Biraz zorlandık, özellikle fizik açısından. Kamp boyunca yorucu antrenmanlar yapıyoruz. Bugün (dün) farklı arkadaşlarımızla oynadık. Herkes elinden geleni yaptı. Kazansaydık güzel olurdu ama yenilmedik" ifadelerini kullandı.