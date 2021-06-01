Real Madrid resmen açıkladı! Carlo Ancelotti geri döndü...

Bu sezon İspanya LaLiga'da şampiyonluğu Atletico Madrid'e kaptıran Real Madrid, Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile yollarını ayırmıştı.
İspanyol devi, Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamayı başaran İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'yi yeniden göreve getirdi.
3 yıllık sözleşme imzalanan Ancelotti, Madrid ekibinde ikinci kez görev yapacak. 13/14 ve 14/15 sezonlarında da Real Madrid'i çalıştıran Ancelotti, LaLiga'da şampiyonluğa erişememişti.
👋 #WelcomeBackAncelotti— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 1, 2021
👉 @MrAncelotti pic.twitter.com/BcqI63qkqY