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Giriş Tarihi: 1.6.2021 20:12 Son Güncelleme: 1.6.2021 20:19

resmen açıkladı! geri döndü...

Real Madrid resmen açıkladı! Carlo Ancelotti geri döndü...

'da 2020-2021 sezonunda şampiyonluğu bir diğer Madrid ekibi olan 'e kaptıran , teknik direktör ile yollarını ayırmıştı. İspanyol devi, 13/14 ve 14/15 sezonları arasında da takımı çalıştıran İtalyan teknik direktör Ancelotti ile yeniden 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Bu sezon İspanya LaLiga'da şampiyonluğu Atletico Madrid'e kaptıran Real Madrid, Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile yollarını ayırmıştı.

İspanyol devi, Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamayı başaran İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'yi yeniden göreve getirdi.

3 yıllık sözleşme imzalanan Ancelotti, Madrid ekibinde ikinci kez görev yapacak. 13/14 ve 14/15 sezonlarında da Real Madrid'i çalıştıran Ancelotti, LaLiga'da şampiyonluğa erişememişti.

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Real Madrid resmen açıkladı! Carlo Ancelotti geri döndü...
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