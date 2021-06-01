Sergio Agüero'dan Manchester City personellerine jest! Herkese hediye aldı...

Barcolona'nın 2 yıllık imza attırdığı Sergio Agüero, Manchester City'den ayrılırken kulüp personeline büyük bir jestte bulundu. The Atletic'in haberine göre; Arjantinli forvet, Gök Maviler'de çalışan 60'tan fazla personele üzerinde 'Gracias Kun Agüero' yazılı Hublot ve Tag Heuer saat hediye etti. Saatlerin her birinin fiyatı ortalama bin 600 Sterlin (19 bin TL) arasında değişiklik gösteriyor.
2011'de Atletico Madrid'den Manchester City'nin yolunu tutan Sergio Agüero, İngiliz ekibiyle çıktığı 390 maçta 260 gol attı ve 73 asist yaptı.
10 yıllık kariyerinde kulübün efsanesi olan Arjantinli yıldız, attığı 260 golle kulüp tarihinin de en golcü futbolcusu konumunda.
Agüero, Manchester City'de 15 kupa zaferi yaşarken bu süreçte 5 Premier Lig, 6 Lig Kupası, 3 İngilltere Süper Kupası ve 1 de FA Cup kupalarını kazandı.