Dünya futbolunda herkes Juventus'tan ayrılmaya hazırlanan Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağını merak ediyor. İtalya'nın efsane futbolcularından Christian Vieri ise canlı yayında Manchester United ve PSG ile adı anılan Ronaldo ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
Cristiano Ronaldo'nun 2018 yılında 117 milyon Euro bedelle geldiği Juventus macerası artık sona ermek üzere...
GOL KRALI OLDU AMA ŞAMPİYONLUK GİTTİ
Portekizli yıldız geride kalan 3 sezonda 2 kez Serie A ve 1 kez İtalya Kupası zaferi yaşarken, asıl hedefi olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ise ulaşamadı.
Ronaldo bu sezon attığı 29 golle krallıkta zirvede yer alsa da şampiyonluğu Inter'e kaptıran Juventus'un 9 yıllık hegemonyası sona erdi.
MANCHESTER UNITED VE PSG İDDİASI VAR
Kulübün teknik direktörlük koltuğuna Massimiliano Allegri'yi getirmesinin ardından Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı yönündeki beklenti iyice arttı.
36 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılmak istediği düşünülüyor ancak gideceği yer henüz belli değil.
Portekizli dünyaca ünlü yıldızın adı uzun süredir eski takımı Manchester United ve PSG ile anılıyor.
VIERI: MOURINHO, RONALDO'YU ROMA'YA İSTİYOR
İtalyan futbolunun efsane ismi Christian Vieri ise Ronaldo'nun yeni adresiyle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu.
Vieri, yeni sezonda Roma'nın teknik direktörü olacak Jose Mourinho'nun Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istediğini iddia etti.
"RONALDO, ROMA'YA MI? BU APTALCA"
Geçmişte Roma ve Real Madrid formalarını giyen Antonio Cassano ise Vieri ile kesinlikle aynı fikirde olmadığını söyledi.
Cassano, "Ronaldo, Roma'ya mı? Bu aptalca. Mourinho ile Ronaldo arasında iyi bir ilişki yoktu. Roma'ya nasıl gidebilir sanıyorsun?
Aynı menajerleri yoksa veya bir sportif direktörden etkilenmiyorlarsa bu olamaz. Roma'ya gideceğini nasıl düşünebilirsin" ifadelerini kullandı.
JUVENTUS'TA DA 100 GOLÜ GEÇTİ
Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla 133 maçta 101 gol, 22 asistlik müthiş bir performansa imza attı.