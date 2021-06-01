Son dakika haberi... Dünya futbolunda herkes Juventus'tan ayrılmaya hazırlanan Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağını merak ediyor. İtalya'nın efsane futbolcularından Christian Vieri ise canlı yayında Manchester United ve PSG ile adı anılan Ronaldo ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Dünya futbolunda herkes Juventus'tan ayrılmaya hazırlanan Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağını merak ediyor. İtalya'nın efsane futbolcularından Christian Vieri ise canlı yayında Manchester United ve PSG ile adı anılan Ronaldo ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...