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Giriş Tarihi: 1.6.2021 11:28 Son Güncelleme: 1.6.2021 11:30

: 'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...

haberi... Dünya futbolunda herkes 'tan ayrılmaya hazırlanan 'nun yeni adresinin neresi olacağını merak ediyor. İtalya'nın efsane futbolcularından ise canlı yayında ve ile adı anılan Ronaldo ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Dünya futbolunda herkes 'tan ayrılmaya hazırlanan 'nun yeni adresinin neresi olacağını merak ediyor. İtalya'nın efsane futbolcularından ise canlı yayında ve ile adı anılan Ronaldo ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...

'nun 2018 yılında 117 milyon Euro bedelle geldiği macerası artık sona ermek üzere...

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...

GOL KRALI OLDU AMA ŞAMPİYONLUK GİTTİ

Portekizli yıldız geride kalan 3 sezonda 2 kez Serie A ve 1 kez İtalya Kupası zaferi yaşarken, asıl hedefi olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ise ulaşamadı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...

Ronaldo bu sezon attığı 29 golle krallıkta zirvede yer alsa da şampiyonluğu Inter'e kaptıran 'un 9 yıllık hegemonyası sona erdi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...

MANCHESTER UNITED VE PSG İDDİASI VAR

Kulübün teknik direktörlük koltuğuna Massimiliano Allegri'yi getirmesinin ardından 'nun takımdan ayrılacağı yönündeki beklenti iyice arttı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...

36 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminde 'tan ayrılmak istediği düşünülüyor ancak gideceği yer henüz belli değil.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...

Portekizli dünyaca ünlü yıldızın adı uzun süredir eski takımı ve ile anılıyor.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...

VIERI: MOURINHO, RONALDO'YU ROMA'YA İSTİYOR

İtalyan futbolunun efsane ismi ise Ronaldo'nun yeni adresiyle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...

Vieri, yeni sezonda 'nın teknik direktörü olacak 'nun 'yu kadrosuna katmak istediğini iddia etti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...

Bobo TV'de konuşan Vieri, "Mourinho, 'yu 'ya getirmek istiyor" dedi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...

"RONALDO, ROMA'YA MI? BU APTALCA"

Geçmişte ve Real Madrid formalarını giyen ise Vieri ile kesinlikle aynı fikirde olmadığını söyledi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...

Cassano, "Ronaldo, 'ya mı? Bu aptalca. Mourinho ile Ronaldo arasında iyi bir ilişki yoktu. Roma'ya nasıl gidebilir sanıyorsun?

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...

Aynı menajerleri yoksa veya bir sportif direktörden etkilenmiyorlarsa bu olamaz. 'ya gideceğini nasıl düşünebilirsin" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...

JUVENTUS'TA DA 100 GOLÜ GEÇTİ

, formasıyla 133 maçta 101 gol, 22 asistlik müthiş bir performansa imza attı.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...
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