Son dakika: Ersin Destanoğlu için ilk resmi teklif geldi! Sergen Yalçın bekleniyor...

Bu sezon Beşiktaş formasıyla kariyerindeki ilk şampiyonluğunu 20 yaşında yaşayan Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in transfer listesinde yer alan Ersin için ilk resmi teklif Beşiktaş'a iletildi.
2020-2021 sezonu boyunca Beşiktaş formasıyla toplamda 37 maça çıkan Ersin Destanoğlu, A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin açıklamalarına göre ilk resmi teklifi aldı.
7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Sercan Dikme'nin açıklamaları şöyle...
"Nice, Ersin Destanoğlu için 7 milyon Euro'luk resmi teklif iletti. Beşiktaş, henüz olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmadı. Öncelikle Sergen Yalçın'a danışılacak. Ersin'in satılması halinde Beşiktaş'ın kaleci listesinde Mert Günok var."
KENAN KARAMAN'A 3 YILLIK TEKLİF
"Sergen Yalçın'ın durumu hakkında dünden bugüne değişen bir şey yok. Yapılacak görüşmeyi bekliyoruz. Kenan Karaman'ın menajeri İstanbul'a geldi. Kenan Karaman'a 3 yıllık kontrat teklif edilecek."