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Giriş Tarihi: 1.6.2021 22:19 Son Güncelleme: 1.6.2021 22:31

Son dakika: için ilk resmi teklif geldi! bekleniyor...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Ersin Destanoğlu için ilk resmi teklif geldi! Sergen Yalçın bekleniyor...

Son dakika haberi... 'de sezonu 2 kupayla tamamlayan 'ta, parlayan isimlerden birisi olan genç kaleci , Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. canlı yayınına bağlanan , Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in Ersin Destanoğlu'na yaptığı teklifi açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Bu sezon Beşiktaş formasıyla kariyerindeki ilk şampiyonluğunu 20 yaşında yaşayan Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in transfer listesinde yer alan Ersin için ilk resmi teklif Beşiktaş'a iletildi.

2020-2021 sezonu boyunca Beşiktaş formasıyla toplamda 37 maça çıkan Ersin Destanoğlu, A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin açıklamalarına göre ilk resmi teklifi aldı.

7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Sercan Dikme'nin açıklamaları şöyle...

"Nice, Ersin Destanoğlu için 7 milyon Euro'luk resmi teklif iletti. Beşiktaş, henüz olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmadı. Öncelikle Sergen Yalçın'a danışılacak. Ersin'in satılması halinde Beşiktaş'ın kaleci listesinde Mert Günok var."

KENAN KARAMAN'A 3 YILLIK TEKLİF

"Sergen Yalçın'ın durumu hakkında dünden bugüne değişen bir şey yok. Yapılacak görüşmeyi bekliyoruz. Kenan Karaman'ın menajeri İstanbul'a geldi. Kenan Karaman'a 3 yıllık kontrat teklif edilecek."

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Son dakika: Ersin Destanoğlu için ilk resmi teklif geldi! Sergen Yalçın bekleniyor...
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