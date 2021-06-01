Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı lacivertilerden büyük transfer operasyonu! Tamamı Süper Lig'den...

Fenerbahçe yönetimi yeni sezon öncesi transferde atağa kalktı. Fatih Karagümrük'ten Lucas Biglia ve Fabio Borini ile anlaşan Sarı-Lacivertliler'in listesinde Süper Lig'den 6 isim daha var. İşte son dakika haberinin detayları...
Yeni sezon öncesi kadrosunu 5-6 nokta transferle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü bir kez daha Süper Lig'in yıldızlarına dikti.
Sarı-Lacivertliler geçen sezon başında Sosa, Novak, Gökhan, Caner, Sinan, Mert Hakan, Thiam ve Cisse gibi ligimizin önemli isimlerini kadrosuna katmıştı.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi uyum sorununu en aza indirmek için yine transferlerin büyük kısmını yurt içinden gerçekleştirmeyi hedefliyor.
ALİ KOÇ, GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞECEK
Karagümrük formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Fabio Borini ve Lucas Biglia ile büyük oranda anlaşan Fenerbahçe, bonservis pazarlıklarında sona geldi.
Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde Göksel Gümüşdağ ile bizzat görüşme yapması bekleniyor.
HEDEF KAMPA TAM KADRO GİTMEK
Listede ayrıca Alanyaspor'dan Steven Caulker, Konya'dan Abdülkedir Bardakçı, Kayserispor'dan Doğan Alemdar ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar bulunuyor.
Yönetim, Emre Belözoğlu ile birlikte belirlediği eksik bölgelere takviyeleri en kısa sürede tamamlayarak kampa tam kadro girmeyi planlıyor.
GÖZLER YENİ HOCADA
Fenerbahçe ayrıca Vedat Muriqi transferi için de Lazio'nun yeni hocasını bekliyor.
Simone Inzaghi ile yollarını ayıran İtalyan kulübünün kısa süre içinde yeni bir isimle anlaşacağı ve Kosovalı forvetle ile ilgili kararın verileceği öğrenildi.
OKAY'DAN KÖTÜ HABER
Bu arada Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Okay Yokuşlu geleceği ile ilgili net konuştu.
Milli futbolcu, "İlk hedefim Avrupa'da kalıp ülkemi temsil etmek" dedi.