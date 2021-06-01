



EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI

Emre Belözoğlu durumunun merak edilmesi de normal. Göreve geldiğimde 'İnşallah görev sürem boyunca tek bir hocayla çalışırım' demiştim. Ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz kan uyuşmasını yakalayamadık. Bu değişikliği yaptıkça birçok şey zincirleme etkileniyor. Biz de aynı hocayla devam ediyor olmayı isterdik. Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Huzurunuzda yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Kendisinden ne istediysek, elinden gelenin en iyisini yapmak üzere, yoğun mesailer harcadı. Elini her zaman taşın altına koydu. Sportif Direktör olarak beklentinin çok üzerinde bir performans sergiledi. Pek çok konuda büyük artılar getirdi. En büyük hayali teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. O geldikten sonra Fenerbahçelilerin beklentisine çok daha yakın bir seviyede futbol oynandı. Biz şampiyonluğu Sivas maçında kaçırdık.

"EMRE BELÖZOĞLU İLE DEVAM ETME KARARININ ÇOK RİSKLİ OLACAĞINI DÜŞÜNDÜK"

Yeni teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri Emre'yle devam etmek, biri tecrübeli yabancı teknik direktörün altında Emre'nin tecrübe kazanması, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör... İçinde bulunduğumuz durumda, 5 sene sonra açık ara en büyük teknik direktör olacağını bildiğimiz Emre Belözoğlu ile bugün devam etme kararının çok riskli olacağını düşündük. Emre Belözoğlu'nu da riske atmamak adına yabancı hoca kararı verdik. Bunu kendisiyle de paylaştık. Emre, düşünmek için zaman istedi ama çok sıcak baktığını söyleyemem.

"SÜPER LİG'DE EN ŞEFFAF KULÜBÜZ"

Bizim şeffaf olmadığımıza dair iddiaları reddediyorum. Süper Lig kulüpleri arasında en şeffaf, eleştiriye en açık kulüplerden biriyiz. Biz kendimize güveniyoruz, bizim özgüvenimiz yüksek. Samimi her türlü eleştiriye tamamen açığım. Bizim kompleksimiz yok. Biz insanız, hata da yapıyoruz. Önemli olan bunlardan ders alarak tekrarlamamak.

"BU SENE O KADAR OLAY OLDU, BİR KERE FENERBAHÇE MAÇINDA OLAY ÇIKTI MI?"



2020-21 sezonunda açıklanan datalara bir bakın. Nasıl olur ki Türkiye'de geçen sezon sadece beş kulüp menajerlik ödemesi yapmış? Bunu bir sorun. Biz suçlanıyoruz ya. Nasıl olur da Türkiye'de harcanan menajerlik ücretinin yarısını sadece Fenerbahçe ödüyor? Bu sene o kadar olay oldu. Bir kere Fenerbahçe'nin maçında bir olay çıktı mı? Orada bu oldu, burada bu oldu... Bunlar tesadüf mü? Çünkü saygı duyuyoruz. Anadolu kulüpleriyle olan ilişkimiz, tarihte olmadığı kadar iyidir. Bu kendiliğinden olmuyor.

Fenerbahçe, 3 senede bir BB Erzurumspor maçı dışında bir kere sıkıntı yaşamış mı? Onda da rakibimiz küme düşüyordu. Çok seyirci alınıyor, bir kere şikayet etmedik. Bir kişi küfür etti diye koskoca camiayı zan altında bırakmıyoruz. Ben yine doğru bildiğimi yapacağım. Bazı radikal değişiklikler olacak ki futbol temizlenecek.