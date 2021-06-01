Galatasaray ve Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçen sezon şampiyonluğu bir gol averajıyla kaybeden Galatasaray'da seçim süreci transferlere sekte vurdu. Onyekuru'nun opsiyonu kullanılmayacak, genç yıldız Halil Dervişoğlu için de sürpriz bir transfer hamlesi geldi!
SON DAKİKA: VEDAT MURİQİ VE İRFAN CAN'DAN SONRA ŞİMDİ DE HALİL DERVİŞOĞLU!
Son dakika transfer haberleri... Veda Muriqi, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş gibi isimlerden sonra Galatasaray bir oyuncuyu daha rakibine kaptırabilir. Halil Dervişoğlu'nun kulübüyle de görüşmeler başladı!
'BİZDEN HABER BEKLE...'
Milli futbolcuyu hem başkan Ahmet Nur Çebi hem de transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları arayarak "Kulübünle pazarlık halindeyiz, bizden haber bekle" dedi.
Beşiktaş'ın yeni sezon planlarında bir yabancı santrforun dışında bir de yerli hücum oyuncusu yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Aboubakar ile görüşmelerine devam ederken bir yandan da alternatif isimlerle temas halinde...
Kartal, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Milli futbolcuyu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın ayrı ayrı arayarak "Kulübünle görüşüyoruz. Bizden haber bekle" dedikleri kaydedildi.
Halil'in performansından memnun olan Galatasaray da 21 yaşındaki oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istemiş ancak kulübü Brentford'un kapıyı 10 milyon Euro'dan açması üzerine görüşmeler başlangıç noktasında çıkmaza girmişti.
Genç futbolcunun, İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.
SON DAKİKA: İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ROSİER TEKLİFİ!
Geçtığımiz sezon sağ bekteki futboluyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Valentin Rosier'le devam etmek isteyen Beşiktaş, oyuncunun kulübü Sporting'e, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürdü.
Fransız futbolcuya karşılık 1 milyon Euro kiralama bedeli ve opsiyon için de 3 milyon Euro önerildi. Toplamda 4 milyon Euro'yu bulan teklif üzerinden pazarlıkların devam ettiği belirtildi.
Savunmadaki başarılı oyunu kadar, hücuma da katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 3 gol atıp, 6 asist yaptı.
HARİS SEFEROVİC PAHALI GELDİ!
Geçtığimiz yaz gündeme gelen Benficalı Haris Seferovic için yeniden nabız yoklayan siyah-beyazlılar, 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra oyuncunun da 3.5 milyon Euro maaşıyla karşılaşınca transferden geri çekildi.
Benfica, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'ni üçüncü sırada tamamlarken 29 yaşındaki Boşnak asıllı İsviçreli forvet, takımına 22 gol ve 7 asistlik katkı yapmıştı.
Beşiktaş ile Vincent Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi arasındaki görüşmeler devam ediyor. 3 milyon Euro maaş talebini 2.5 milyon Euro'ya çeken Kamerunlu futbolcuya siyahbeyazlılar 1.8 milyon Euro maaş ve bonus teklif etti.
Aboubakar'ın 3 yıllık kontrat talebine de 2 yılla karşılık verildi. Taraflar arasındaki en büyük ayrılıklardan birisi ise Beşiktaş'ın sözleşmeye koymak istediği sakatlık maddesi.
Geçen sezon uzun süreli sakatlık halinde ceza ödemesi şartı bulunan 29 yaşındaki oyuncu, bu maddeyi istemediğini yönetime iletti.