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Giriş Tarihi: 1.6.2021

Sörloth’u beklerim!

Sörloth’u beklerim!

, ’un eski golcüsü için “Sörloth keşke olsa, ben beklemeye razıyım” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferler ve takımın hedefleri hakkında beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. İşte satır başları:
Ben de 3-0'lık maçlar istiyorum ama rakipler de savunma yapıyor. 55 gole etki etmiş 3 oyuncu bu sezon yoktu. Çalışmaya devam edeceğiz, inşallah karşılığını alırız.
Buradaki görevime hazırlık yaparak geldim. Hiçbir zaman sahada mahkum bir Trabzonspor olmadı.
'Gençlerle devam edelim, şampiyon olalım'ı bu lig kaldırmıyor. Ligin yaş ortalaması en düşük takımıyız. Şampiyonluk için deneyime ihtiyaç var. Geçen seneki genç takımı biraz yukarıya çekmeye, deneyim katmaya çalışıyoruz.
Sol bek orjinli net oyuncu alacağız. 7-8 oyuncu üzerinde çalışma yapıyoruz. Bir tane orta sahaya oyununun iki yönünün oynayabilen, belki marka değeri olan bir futbolcuyu kadroya katacağız.
Sörloth keşke olsa. Başkanımız çalışma yapıyor. Sörloth'u bekleyeceksek, ben beklemeye razıyım. B planına da hazırlık yapıyoruz.

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Sörloth’u beklerim!
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