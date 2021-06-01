Sörloth’u beklerim!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferler ve takımın hedefleri hakkında beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.Ben de 3-0'lık maçlar istiyorum ama rakipler de savunma yapıyor. 55 gole etki etmiş 3 oyuncu bu sezon yoktu. Çalışmaya devam edeceğiz, inşallah karşılığını alırız.Buradaki görevime hazırlık yaparak geldim.'Gençlerle devam edelim, şampiyon olalım'ı bu lig kaldırmıyor. Ligin yaş ortalaması en düşük takımıyız. Şampiyonluk için deneyime ihtiyaç var. Geçen seneki genç takımı biraz yukarıya çekmeye, deneyim katmaya çalışıyoruz.Bir tane orta sahaya oyununun iki yönünün oynayabilen, belki marka değeri olan bir futbolcuyu kadroya katacağız.Sörloth keşke olsa.B planına da hazırlık yapıyoruz.