Türk pasaportu olana Türk Lirası!

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Kenan Karaman'a imza attırmak isteyen Beşiktaş, yapılan görüşmelerde aradaki farkı 400 bin Euro'ya kadar indirmişti. Tecrübeli futbolcunun talebi 1.2 milyon Euro olurken, oyuncunun menajeri bu hafta içi İstanbul'a gelecek ve yüz yüze görüşme gerçekleştirilecek. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, milli futbolcunun transferiyle ilgili yöneticilerineBeşiktaş'tan Euro üzerinden sözleşme talep edilirken Çebi'nin, "Türk pasaportu taşıyan hiçbir futbolcuya Euro üzerinden sözleşme yapmayın. Ödememiz Türk Lirası olsun" ifadelerini kullandı.