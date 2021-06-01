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Giriş Tarihi: 1.6.2021

Türk pasaportu olana Türk Lirası!

Türk pasaportu olana Türk Lirası!
Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Kenan Karaman'a imza attırmak isteyen Beşiktaş, yapılan görüşmelerde aradaki farkı 400 bin Euro'ya kadar indirmişti. Tecrübeli futbolcunun talebi 1.2 milyon Euro olurken, oyuncunun menajeri bu hafta içi İstanbul'a gelecek ve yüz yüze görüşme gerçekleştirilecek. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, milli futbolcunun transferiyle ilgili yöneticilerine Türk Lirası üzerinden sözleşme talimatı verdiği kaydedildi. Beşiktaş'tan Euro üzerinden sözleşme talep edilirken Çebi'nin, "Türk pasaportu taşıyan hiçbir futbolcuya Euro üzerinden sözleşme yapmayın. Ödememiz Türk Lirası olsun" ifadelerini kullandı. Beşiktaş, Kenan'ın menajerine 10 milyon TL'lik bir teklif sunacak.

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Türk pasaportu olana Türk Lirası!
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