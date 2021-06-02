Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'yla anlaşamazsak mahkemeye gideceğiz

"GÖRÜŞMELERE BU PAZARTESİ İTİBARİYLE BAŞLADIK"



Ghezzal, Rosier ve Aboubakar'ın gelecek sezon takımla devam edip etmeyecekleriyle alakalı bir soruyu siyah-beyazlı kulübün başkanı, şu şekilde cevaplandırdı: "Hepsiyle ilgili biz görüşmelerimize bu pazartesi gününden itibaren yeni başladık. Çünkü herkesin bir dinlenmeye, nefes almaya ihtiyacı vardı. Herkes ülkelerine gitti ve bu çocuklarımızın bir de şu anda öyle veya böyle kendi ülkelerinde milli takımların içerisinde vazifeleri var, yerine getirmeleri gereken görevleri var. Çok da kafalarının karışmaması lazım. Acelemiz yok, önümüzde kampa kadar 1 aylık bir süre var. Sakin ve sessiz yapılabilecek her transfer bir de popülist davranmıyorsanız, iyi de araştırmışsanız sağlıklı sonuçlara sebebiyet verecektir."





"HOCAMIZ UYGUN OLDUĞU ZAMAN GÖRÜŞÜRÜZ"



Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın bir dinlenme sürecinden geçtiğini ancak yeni mukavele için her iki tarafa da uygun bir zamanda oturup konuşacaklarını ifade eden Çebi, "Son zamanlarda evet yani beni de üzen şeyler okuyorum, duyuyorum, özellikle sosyal medyada. Bir defa şunu söylemek istiyorum; taraftar benim için çok kıymetli. Zaten onlardan uzak kaldığımızı hep vurguladım. Yani bir başkanlık yaptım, tadını tuzunu onlar olmadığı için çok alabildiğimi düşünmüyorum, bir tat alamadım. Ancak şunu da bilmelerini istiyorum ki ben yapılan yorumları okurum ama bildiğimi de okumaya devam ederim. Yani orada yazılanlarla, orada çizilenlerle bir karar almayacağımı, çok sağlıklı, sık eleyip sık dokuyacağımı ve bunları da Beşiktaş için yapacağımı, popülist davranmayacağımı taraftarıma buradan bir kere daha söylemek istiyorum. Bu meyanda hocayla ilgili görüşüm baştan beri belli. O konuda bir santim değişiklik yok. Hocamız da futbolcularımız gibi yorgun bir sezon geçirdi. Çok da kolay değildi. Dinlenme ihtiyacı olan süreçte dinleniyor. Kendisi uygun olduğu zaman, biz de uygun olduğumuz bir tarihte hocamızla görüşürüz. Şu anda sanki ara verilmiş gibi gözüken bir olay, aslında verilmedi. Sadece kağıt üzerinde bir şeylerin yapılması gerekiyorsa onları da yaparız" dedi.



"SERGEN HOCAYI GÜNDEMİMİZE GETİREN MESUT URGANCILAR'DIR"



Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar'ın, Sergen Yalçın'ı takımın başında istemediğine yönelik çıkan haberlere de açıklık getirdi. Bunların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Çebi, "Çalışan profesyonellerimizle ilgili bazı şeyler var, yazılanlar var. O orada kalmalı, bu buraya gitmeli falan... Başkan şimdi benim, müsaade etsinler, bu kararları ben vereceğim. Kimin nerede, ne kadar faydalı olacağını benden daha iyi şu anda kimse bilemez. Onun için taraftardan, sosyal medyada yazan, çizenlerden rica ediyorum. Onu oraya koyun, bu burada kalsın gibi söylemlerle lütfen gelmesinler. Kendilerini de yormasınlar. Çok garibime giden bir şey var. Mesut Urgancılar benim genel sekreterim. Geldiği günden beri kulübün her türlü hizmetine koşmuş, genel sekreterlik vazifelerini dört dörtlük yapmaya çalışmış bir yöneticim. Benim için çok da değerli. Sergen hocayla ilgili onun, onu istemediği şeklinde söylemler var. Ben net bir şekilde söylüyorum; bizim yönetim kurulumuz da hocanın gelmesine muhalif olan hiç kimse yoktu. Hepsi de destek oldular ve zaten karşılığını da hocamızdan aldık, gördük. Yöneticilerimizden Mesut Urgancılar, net bir şekilde söyleyebilirim ki benim sportif danışmanım. İbrahim Altınsay'la beraber Sergen hocayı gündemimize getiren Mesut Urgancılar'dır. Dolayısıyla o, onu istemediği gibi söylemler tamamıyla bu yönetime zarar vermek adına başkaları tarafından planlanmış oyunlardır. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz" diye konuştu.