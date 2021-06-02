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Giriş Tarihi: 2.6.2021 13:40 Son Güncelleme: 2.6.2021 13:40

ile anılıyordu... Leonardo Jardim Suudi Arabistan'a uçtu!

AA
Fenerbahçe ile anılıyordu... Leonardo Jardim Suudi Arabistan'a uçtu!

Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında teknik direktörlüğe ile adı geçen Portekizli Leonardo Jardim getirildi. El-Hilal Kulübü, 46 yaşındaki çalıştırıcı Jardim ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında teknik direktörlüğe Fenerbahçe ile adı geçen Portekizli Leonardo Jardim getirildi. El-Hilal Kulübü, 46 yaşındaki çalıştırıcı Jardim ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Jardim, ülkesinde Chaves, Beira-Mar, Braga, Sporting Lizbon, Yunanistan'da Olympiakos, son olarak da Fransa'da Monaco'yu çalıştırmıştı. Genç teknik direktör, Olympiakos ve Monaco ile birer lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Bafetimbi Gomis ile Sebastian Giovinco gibi futbolcuların yer aldığı ve son olarak Rumen teknik direktör Razvan Lucescu'nun görev yaptığı El-Hilal, geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşmıştı.

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Fenerbahçe ile anılıyordu... Leonardo Jardim Suudi Arabistan'a uçtu!
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