Galatasaray'da o soru cevabını buldu! 799 üye oy kullanabilecek mi?

1- Kulüp tüzüğüne göre seçim Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşmek zorunda. Ancak pandemi koşullarına özel düzenlemeler yapılacak. İlk olarak yaşlı ve arabası olmayan üyeler için geçmiş seçimlerde Avrupa ve Anadolu yakasından kaldırılan özel servislerin sayısı artırılacak. Lise'de kalabalığı önlemek adına sandık sayısı çoğalacak. Daha önceki kongrelerde oy kullanma işlemi sınıflarda gerçekleşiyordu, bu kez bahçe seçeneği gündemde.