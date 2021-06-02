Galatasaray'da o soru cevabını buldu! 799 üye oy kullanabilecek mi?

Son kabine toplantısından çıkan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı ilgilendiren seçim konusuna da noktayı koydu. Sarı-kırmızılı kulübün kongreye gitmesi kesinleşti. Galatasaray camiası, 19 Haziran Cumartesi günü yeni başkanını seçecek. İşte detaylar...
1- Kulüp tüzüğüne göre seçim Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşmek zorunda. Ancak pandemi koşullarına özel düzenlemeler yapılacak. İlk olarak yaşlı ve arabası olmayan üyeler için geçmiş seçimlerde Avrupa ve Anadolu yakasından kaldırılan özel servislerin sayısı artırılacak. Lise'de kalabalığı önlemek adına sandık sayısı çoğalacak. Daha önceki kongrelerde oy kullanma işlemi sınıflarda gerçekleşiyordu, bu kez bahçe seçeneği gündemde.
2- Üyeler oylarını kullandıktan sonra Divan Başkanlığı, Tevfik Fikret Salonu'nda sayım işlemini gerçekleştiriyor ve basın mensupları ile üyeler yakından takip ediyordu. 19 Haziran'da Tevfik Fikret Salonu'ndaki sayım işlemi minimum kişiyle gerçekleşecek ve Lise'nin bahçesine kurulacak barkovizyonla başkan adayları ve ekipleri sayımı dev ekrandan takip edecek.
3- SABAH SPOR'un 27 Mart tarihinde manşetine taşıdığı "799 üye polemiği" haberinin de perde arkası aralandı. 2020 ve 2021 yıllarında kulübe üye olanların 19 Haziran'daki seçimde oy kullanmalarında hukuki engel bulunmuyor. Son iki yılda sandık başına gidebilecek üyeler de Galatasaray'ın 39'uncu başkanını belirlemek için söz sahibi olacak.
4- Şu ana kadar en fazla 4 başkan adayının yarışına sahne olan Galatasaray seçimlerinde başkanlığa talip olan isimlere seçimde oy kullanma işlemi öncesi 10'ar dakika kürsüden konuşma hakkı tanınıyordu.
Mevcut 6 adayın varlığı, oylamanın 1 saat geç başlaması anlamına geliyor. Seçim günü pandemi koşulları da gözetilerek bütün başkan adaylarından yapacakları uzun konuşmalarından feragat etmeleri istenecek.
"KULLANMIYORUZ"
Kiralık olarak Galatasaray'a gelen Henry Onyekuru'nun sözleşmesinde 11 Haziran'a kadar geçerli 4 milyon 350 bin euro opsiyon bulunuyor. Şener dışındaki yerli isimlerle devam edilmesi yönünde görüşünü paylaşan teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı yıldız için ise topu yönetime bıraktı.
19 Haziran'da görevi devredecek yöneticiler de Onyekuru'nun bonservisini almamaya karar verdi. Nijeryalı oyuncuya ve kulübü Monaco'ya, "Sözleşmedeki opsiyonu kullanmıyoruz" mesajı iletildi. Finansal Fair Play yüzünden satmadan bonservis harcayamayan Galatasaray, Diagne'yi Premier Lig'e satmak istiyor.
DAVALA VE ŞAHİN, ASLAN'A VEDA ETTİ
Fatih Terim'in iki yardımcı antrenörü Ümit Davala ve Levent Şahin, Galatasaray'la yollarını ayırdı. Davala veda mesajında, "Saha kenarında edindiğim tüm tecrübeyi artık teknik direktör olarak kullanacağım" notunu yazdı.
YÖNETİMDEN BİR İSTİFA DAHA
29 Mayıs'taki seçimin iptal sürecinde başkan Mustafa Cengiz'le ters düşen yöneticiler Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir yönetimden istifa ederek görevlerinden ayrılmıştı. Sportif AŞ yöneticisi Oytun Özer de dün görevinden ayrıldı.
İKİ GÜNDE İKİ BAŞKAN SEÇİMİ
19 Haziran'daki seçimden bir gün önce sarı-kırmızılı kulüp yeni Divan Kurulu Başkanı'nı da seçecek. Eşref Hamamcıoğlu'nun istifası sonrası görevi vekaleten devralan Aykutalp Derkan ve Niyazi Yelkencioğlu, Divan başkanlığı için aday oldular.