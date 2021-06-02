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Giriş Tarihi: 2.6.2021 13:35

ile yollarını ayırdı

AA
Gaziantep Güray Vural ile yollarını ayırdı

'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren , kontratı biten deneyimli futbolcu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, sözleşmesi sonra eren Güray Vural ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur formamızı başarıyla terleten Güray Vural ile sözleşmemiz sona ermiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı Güray Vural'a en içten dileklerimizle teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Güray Vural ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla güzel dostluklar edindiği Gaziantep Kulübünden ayrıldığını belirterek taraftara veda etti.

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Gaziantep Güray Vural ile yollarını ayırdı
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