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Giriş Tarihi: 2.6.2021 11:59 Son Güncelleme: 2.6.2021 12:10

'dan örnek başarı hikayesi! 3. Lig'den EURO 2020'ye...

YUSUF SÜTÇÜ YUSUF SÜTÇÜ
Kerem Aktürkoğlu'dan örnek başarı hikayesi! 3. Lig'den EURO 2020'ye...

Galatasaray'ın 22 yaşındaki genç yıldızı , 'in belirlediği 26 kişilik EURO 2020 kadrosunda yer aldı. 2 sezon önce 3. Lig'de 24Erzincanspor forması giyen Kerem, geçen sezonun başında Galatasaray'a transfer olarak performansıyla örnek bir başarı hikayesi yazdı.

Galatasaray'ın, geçen sezonun başında 24Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla Şenol Güneş'in 26 kişilik EURO 2020 kadrosunda yer aldı. 22 yaşındaki genç yıldız adayı, 3. Lig'den gelip Süper Lig'de gösterdiği yüksek performansının ardından milli takımla büyük bir turnuvaya giderek örnek bir başarı hikayesine imza attı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ilk olarak belirlediği 30 kişilik kadroda yer alan Kerem Aktürkoğlu, daha sonra Avrupa Şampiyonası'na giden 26 kişilik kadroda da kendisine yer buldu.

Kerem, A Milli Takım'daki ilk maçına hazırlık karşılaşmasındaki Azerbaycan mücadelesinde şans buldu.

Galatasaray'da özellikle ligin ikinci yarısında aldığı önemli süreleri çok iyi değerlendiren Kerem, sonrasında Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.

22 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Sarı-kırmızılılarda 29 maçta 6 gol attı ve 3 asist kaydetti.

2019-2020 sezonunda TFF 3. Lig'de 24Erzincanspor forması giyen genç futbolcu, Doğu ekibinde attığı 17 golle gol kralı olmuştu.

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Kerem Aktürkoğlu'dan örnek başarı hikayesi! 3. Lig'den EURO 2020'ye...
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