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Giriş Tarihi: 2.6.2021 12:57 Son Güncelleme: 2.6.2021 12:57

taraftarı gol sevinciyle tribünden atladı!

DHA
Kocaelispor taraftarı gol sevinciyle tribünden atladı!

Misli.com 2'nci Lig play-off finalinde 'un ezeli rakibi  karşısında attığı 2. gole sevinen (41), tribünden atladı. Bacağı maçtan sonra sargıya alınan Eldem, "Gole sevinirken aşağı atladım. Arkadaşlarım düştüm, zannetti. Heyecandan atladım" dedi.

Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor ile Sakaryaspor, cuma günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kocaelispor, ezeli rakibi Sakaryaspor'u 4-0 yenerek, TFF 1. Lig'e yükseldi. Maçı tribünde izlerken, atılan 2'nci gole çok sevinen Kocaelispor taraftarı Emre Eldem, heyecanını kontrol edemeyip, yaklaşık 5 metre yükseklikteki tribünden atladı. Maçı izlemeye devam eden Eldem'in bacağı, maçtan sonra sargıya alındı.

"KOCAELİSPOR'U CANIMI VERECEK DERECEDE SEVİYORUM"

Karşılaşmada gole sevinirken, aşağı atladığını söyleyen Emre Eldem, "Ben normalde Kocaelispor'un her maçına giderim, çok seviyorum. Canımı verecek derecede seviyorum. O gün 2'nci golden sonra sevinirken aşağı atladım. Arkadaşlarım, ağabeylerim düştüm, zannetti. Heyecandan atladım, sonuçta bu Kocaelispor. Hastaneye gidecek kadar sıkıntım yoktu, Allah'ıma şükürler olsun. Kocaelispor için canım feda. Yaklaşık 5 metreden aşağı düştüm, düştükten sonra tekrar maçı izlemeye devam ettim. Orada polisler yanıma gelerek 'Ne yapıyorsun?' dedi. Ben de 'Ağabey kaldırsana beni' dedim. Daha sonra kalkıp maçı izlemeye devam ettim. Bacağım sargıya alındı" diye konuştu.

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Kocaelispor taraftarı gol sevinciyle tribünden atladı!
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