Sabah Spor Yazarları Emre Belözoğlu ve yabancı hoca kararını yorumladı

ve Almanya modeli derken sanırımteknik adam profilinden bahsediyor.Çünkü oturmuş bir kadro var, bir senedir tecrübe kazanan yabancılar var, genç oyuncular ağırlıkta. Yapılacak transferlerle de istediği problemleri çözme hakkı olacak. AncakDolayısıyla yeni hocanın ekibindeki isimler en az hoca kadar önemli. Görünen o ki Fenerbahçe'yi yeni bir macera bekliyor. Emre Belözoğlu'ndan vazgeçmek Fenerbahçe için kötü, onun içinse iyi oldu. Önü açıldı. Artık kendini geliştirecek, yetiştirecek ortamı bulacaktır.Bulut'un Fenerbahçe'nin başına getirilmesinde ve yapılan transferlerin çoğunda Emre Belözoğlu'nun imzası vardı. Hatta o dönemsöylemi manşet oldu. Başkan Ali Koç,açıklamasını yapmıştı. Sonuçta Fenerbahçe hem şampiyonluğu hem de Devler Ligi'ni kaçırdı. Bulut sonrası Belözoğlu'nun takımın başına getirilmesinin, Ali Koç tarafından alt metni şöyleydi:Fenerbahçe şampiyon olsaydı Emre Belözoğlu devam ederdi. Başkan Ali Koç'un kararını risk almamak adına doğru buluyorum.Koç,diyor.. SayınBaşkan o zaman şampiyonluğunen kritik günlerinde, haftalarındaEmre Belözoğlu'na neden görevverdi?.. O bir risk değil miydi? Bensize yazayım.. Koç şunu düşündüo günlerde:Aynen de böyle yaptı.Emre Belözoğlu takımı Sivas'taşampiyon yapamadı vediyerek noktayı koydu.. Ne SayınBaşkan'ın ne de yönetimin hiçbirsuçu yok bu durumda! Ayrıcade biraz trajikomikbir durum... Yazık!