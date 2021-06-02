Sabah Spor Yazarları Emre Belözoğlu ve yabancı hoca kararını yorumladı
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Kanarya’nın Emre Belözoğlu ve yabancı hoca kararını nasıl yorumluyorsunuz?
Gürcan BİLGİÇ
Fenerbahçe için kötü Belözoğlu için iyi oldu
Portekiz ve Almanya modeli derken sanırım tempolu,fizik gücü yüksek vebaskılı oynayan bir takımoluşturacak teknik adam profilinden bahsediyor. Kimgelirse gelsin, işi öncekileregöre daha kolay olacak. Çünkü oturmuş bir kadro var, bir senedir tecrübe kazanan yabancılar var, genç oyuncular ağırlıkta. Yapılacak transferlerle de istediği problemleri çözme hakkı olacak. Ancak Türkiye'dekifutbolun bir "Oyun" değil,"Savaş" olduğunu bu hocalaraanlatacak birileri de lazım. Dolayısıyla yeni hocanın ekibindeki isimler en az hoca kadar önemli. Görünen o ki Fenerbahçe'yi yeni bir macera bekliyor. Emre Belözoğlu'ndan vazgeçmek Fenerbahçe için kötü, onun içinse iyi oldu. Önü açıldı. Artık kendini geliştirecek, yetiştirecek ortamı bulacaktır.
Levent TÜZEMEN
Portekizliler Türkiye'de başarılı olamıyorlar!
Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin başına getirilmesinde ve yapılan transferlerin çoğunda Emre Belözoğlu'nun imzası vardı. Hatta o dönem "Alo ben Emreabin" söylemi manşet oldu. Başkan Ali Koç, "Erol Bulut'u takımınbaşına getirmem konusundabeni Emre ikna etti" açıklamasını yapmıştı. Sonuçta Fenerbahçe hem şampiyonluğu hem de Devler Ligi'ni kaçırdı. Bulut sonrası Belözoğlu'nun takımın başına getirilmesinin, Ali Koç tarafından alt metni şöyleydi: "Bu takımı sen kurdun,Erol Bulut'u da sen getirmiştingel yaptıklarını düzelt…" Fenerbahçe şampiyon olsaydı Emre Belözoğlu devam ederdi. Başkan Ali Koç'un kararını risk almamak adına doğru buluyorum. Sayın Koç'a önerim Portekizlihocalar, Türkiye'debaşarılı olamıyor. Tercihi buyüzden Alman olmalı.
Murat ÖZBOSTAN
Göreve getirirken risk almadınız mı!
Ali Koç, "Emre'yle devametmek büyük risk olurdu. Buriski alamazdım" diyor.. SayınBaşkan o zaman şampiyonluğunen kritik günlerinde, haftalarındaEmre Belözoğlu'na neden görevverdi?.. O bir risk değil miydi? Bensize yazayım.. Koç şunu düşündüo günlerde: "Ben Emre'yitakımın başına getiririm.Şampiyon olursa 'Biz yaptık'olamazsa da faturayı EmreBelözoğlu'na keserim... Olurbiter." Aynen de böyle yaptı.Emre Belözoğlu takımı Sivas'taşampiyon yapamadı ve "Sen suçlusun,artık risk alamayız"diyerek noktayı koydu.. Ne SayınBaşkan'ın ne de yönetimin hiçbirsuçu yok bu durumda! Ayrıcasportif direktör olarak görevebaşlayan bir kişinin ardındanteknik direktör olması,ardından da yardımcı hocalıkteklif edilmesi de biraz trajikomikbir durum... Yazık!