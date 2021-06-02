Son dakika: 4 dev milli yıldız için Lille'in kapısını çaldı! 15 milyon euro...

İngiliz basınında yer alan habere göre; 2 Londra ekibi Arsenal ve Tottenham'ın yanı sıra Manchester United da Zeki Çelik için devrede. İngiliz ekipleri, Lille ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki sağ bek için 15 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.