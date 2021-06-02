Son dakika: 4 dev milli yıldız için Lille'in kapısını çaldı! 15 milyon euro...

Sabah Spor - Dış Haber! Son dakika... Fransa Ligue 1'de Lille, milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın müthiş performanslarıyla PSG'yi geçerek mutlu sona ulaştı. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli futbolcularımıza Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler geliyor. Zeki Çelik için İngiltere'den 3, İtalya'da ise 1 takımın radarında.
İngiliz basınında yer alan habere göre; 2 Londra ekibi Arsenal ve Tottenham'ın yanı sıra Manchester United da Zeki Çelik için devrede. İngiliz ekipleri, Lille ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki sağ bek için 15 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.
Manchester United'ın Aaron Wan-Bissaka'yla forma savaşına girecek bir futbolcu aradığı ve Zeki Çelik'in de bu isim olabileceği yazıldı.
Arsenal'in sağ beki Hector Bellerin'in ise geleceğinin belirsiz olduğu, İspanya'nın Real Betis takımına gidebileceği ifade edilirken, Zeki'nin bu bölge için önemli bir hamle olacağı belirtildi. Öte yandan milli futbolcunun genç yaşı da Arsenal teknik patronu Mikel Arteta için ikna edici bir faktör olabilir.
Tottenham'da ise Serge Aurier ile yolların ayrılması gündeme geldi. 28 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz günlerde Tottenham'da bir döngünün sonuna geldiğini ve PSG'ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti.
Öte yandan Zeki ile ilgilenen bir diğer takım ise İnter. Achraf Hakimi'nin bu yaz PSG'ye imza atabileceğini belirten İngiliz basını, 24 yaşındaki deneyimli sağ bek Zeki Çelik'in ise İtalyan takımına katılabileceğini öne sürdü.
Zeki Çelik'in Avrupa Şampiyonası'nın ardından geleceğinin belli olacağı ve Lille'in astronomik bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu satabileceği iddia edildi.