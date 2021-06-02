Son dakika: Beşiktaş Valentin Rosier transferinde ilerleme kat ediyor! İlk görüşmeler başladı teklifler masada…

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan ve Türkiye Kupasını'da müzesine götüren Beşiktaş'ta, kadronun vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Valentin Rosier'in transferi için tüm uğraşlar veriliyor.
Sezon başında Sporting'den kiralanan sağ bek oyuncusu, 2 kupayla tamamlanan sezonun başrol oyuncularından birisi olmuştu.
1 yıllığına kiralanan Fransız oyuncu, Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesinin bitimiyle birlikte Sporting'e geri döndü.
Valentin Rosier'i gelecek sezonda da kadroda görmek isteyen Sergen Yalçın, oyuncunun transferi için Beşiktaş yönetimine talebini iletmişti.
Beşiktaş yönetimi ise Valentin Rosier'in transfer görüşmeleri için oyuncunun menajerini İstanbul'a çağırdı.
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Rosier'in menajeri ve Beşiktaş yönetimi arasında yaşanan son gelişmeleri aktardı.
İşte Sercan Dikme'nin açıklamaları…
"Valentin Rosier'in menajeri İstanbul'a geldi. Sebebi, artık buradaki görüşmeleri oyuncu tarafıyla yüz yüze görüşmek, daha sonra Beşiktaş Kulübü bu görüşmeleri Sporting'e doğru taşıyacak."
"Oyuncunun menajeri Beşiktaşlı yöneticilerle konuşuyor. Rosier, direnebildiği kadar Beşiktaş'a gelmek istediğini kulübüne söyleyecek."
"Henüz bir resmi teklif durumuna gelinmedi. Ancak resmi teklif için Beşiktaş'ın planı, Rosier'i yeniden zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak."
"Sporting kulübünün rakamla ilgili henüz bir isteği olmamasına rağmen 4 milyon Euro'nun altında bir ücret istenmeyeceğini düşünüyorum."