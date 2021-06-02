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Giriş Tarihi: 2.6.2021 15:58 Son Güncelleme: 2.6.2021 16:16

Son dakika: 'de seçim 26 Haziran'a ertelendi

Son dakika: Fenerbahçe'de seçim 26 Haziran'a ertelendi

Son dakika... 'de seçim tarihi değişti. Daha önce 12-13 Haziran'da yapılacağı açıklanan seçimin 25-26 Haziran'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genel kurulun, "18-19 Haziran 2021 tarihlerinde, Saat 10:30'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25 – 26 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte, yine aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır" denildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "17.05.2021 Tarih ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilki 05 – 06 Haziran 2021, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikincisi 12 – 13 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın; 01 Haziran 2021 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge kapsamındaki yasaklar nedeniyle anılan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır. Dolayısıyla Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine Tüzüğümüzün 21(5) Maddesi hükmüne uygun olarak Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 18 – 19 Haziran 2021 tarihlerinde, Saat 10:30'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25 – 26 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte, yine aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır. Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz."

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Son dakika: Fenerbahçe'de seçim 26 Haziran'a ertelendi
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