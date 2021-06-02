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Giriş Tarihi: 2.6.2021 17:32 Son Güncelleme: 2.6.2021 17:45

Son dakika: 'ın menajeri 'da! , ve ...

Son dakika: Kenan Karaman'ın menajeri İstanbul'da! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Son dakika haberi... A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden , ekibi ile olan sözleşmesinin sonuna gelmişti. Haziran ayında sona erecek olan sözleşmesini uzatmayan milli yıldızın peşinde 3 büyükler bulunuyor. 'da yer alan habere göre, oyuncunun menajeri 'a geldi ve , ve 'la görüşme halinde olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig ekiplerinin gözde isimlerinden birisi olan Kenan Karaman, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf ile olan sözleşmesini henüz uzatmamıştı. Son dönemde transferi en çok konuşulan isimlerden birisi Kenan'ın menajeri, İstanbul'a geldi.

A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda da yer alan Kenan Karaman, bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla, Bundesliga 2'de 29 maça çıktı ve 9 gol, 7 asistle oynadı.

ÖNCELİK BEŞİKTAŞ'TA

A Spor'da yer alan son dakika haberine göre, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a gelen Kenan Karaman'ın menajeri, öncelikli olarak Beşiktaş'la masaya oturacak.

Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı söylenen 27 yaşındaki forvet için 3 büyüklerin temas halinde olduğu biliniyordu. Trabzonspor'un da devrede olduğu söylenen Kenan Karaman için 4 büyükler arasında büyük bir transfer yarışı bekleniyor.

AVRUPA ŞAMPİYONASI SONRASINA KALABİLİR

Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesini uzatmayan yıldız oyuncu, kariyerine Bundesliga 2'de devam etmek istemiyor. Kenan Karaman'ın transferinde yakın zamanda yeni gelişmeler olması bekleniyor.

Milli takımla Avrupa Şampiyonası için Almanya kampında yer alan Kenan Karaman'ın transferinin Avrupa Şampiyonası sonrasına kalma ihtimali de bulunuyor.

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Son dakika: Kenan Karaman'ın menajeri İstanbul'da! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...
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