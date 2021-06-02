Son dakika: TFF'den yabancı sayısı açıklaması! Kademeli olarak düşürülüyor...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerinin 2021-2022 sezonunda kadroda en fazla 14, aynı anda sahada en fazla 8 yabancı futbolcu oynatabileceğini açıkladı. TFF, Süper Lig'de milli takımlara futbolcu veren, yerli futbolcu ve 21 yaş altı futbolcu oynatan kulüplere teşvik verileceğini bildirdi. Ayrıca, birinci transfer döneminin 10 Haziran 2021 tarihinde başlayacağı ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona ereceği belirtildi. Diğer taraftan, Süper Lig'de bu sezon 20 takımın yer alacağı ve bu sayının kademeli olarak bir sonraki sezon 18'e düşürüleceği kaydedildi.





TFF'den yapılan açıklamaya göre; yönetim kurulunun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:



"1. 08.07.2020 tarihinde ilan edilen ancak pandemi koşulları sebebiyle 29.07.2020 tarihinde 1 yıl süreyle ertelenen Süper Lig ve TFF 1. Lig yabancı uyruklu futbolcu ve oyuncu uygunluğu, 2021-2022 sezonundan itibaren ilan edildiği şekliyle uygulanacaktır.



Buna göre; Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 8 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 7 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 6 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.



TFF 1. Lig kulüpleri ise, 2021-2022 sezonunda en fazla 8, 2022-2023 sezonunda en fazla 5, 2023-2024 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 5 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 4 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 4 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.



Yerli futbolcu teşvik sistemi geliyor



Süper Lig'de Milli Takımlara futbolcu veren, yerli futbolcu ve 21 yaş altı futbolcu oynatan kulüplere daha sonra ilan edilecek olan kriterlere göre teşvik verilecektir.



Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin futbolcu uygunluklarının detayları daha sonra ilan edilecektir.



2. 2021-2022 sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 10 Haziran 2021 tarihinde başlayacak ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecektir.



İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacaktır.



3. Süper Lig ve TFF 1. Lig'in kademeli olarak, önceki sezonlarda uygulandığı gibi, 18 takımla oynatılmasına, diğer liglerin de buna göre yapılandırılmasına karar verilmiştir.



Bu doğrultuda;



Süper Lig 2021 - 2022 Sezonunda 20 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19 takım, 2023 - 2024 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır.



TFF 1. Lig 2021 - 2022, 2022 - 2023 ve 2023 - 2024 sezonlarında 19 takım, 2024 - 2025 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır.



TFF 2. Lig 2021 - 2022 sezonunda 20 ve 19 takımlı 2 grupta toplam 39 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19'ar takımlı 2 grupta toplam 38 takım ve 2023 - 2024 sezonundan itibaren 18'er takımlı 2 grupta toplam 36 takım ile oynanacaktır.



TFF 3. Lig ise 2021 - 2022 Sezonunda 18'er takımlı 2 grup ve 19 takımlı 1 grup olmak üzere 3 grupta toplam 55 takım, 2022 - 2023 sezonundan itibaren ise 18'er takımlı 3 grupta toplam 54 takım ile oynanacaktır.



Takımların terfi ve tenzil esasları daha sonra duyurulacaktır.



Sezonlara göre liglerdeki takım sayılarını gösteren tablo için tıklayınız



4. Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28.07.2021 tarihinde Ankara'da yapılmasına karar verilmiştir."