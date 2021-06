Son yolcu Emre Belözoğlu!

"Yabancı teknik adam daha masraflı olacak ama şampiyon olursak getirisi de yüksek olur"F.Bahçe Başkanı Ali Koç, camianın merakla beklediği sorunun cevabını dün verdi:Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyecek. 3 yıllık görev süresinde hoca konusunda hedeflediği kan uyuşmasını yakalayamadığı öz eleştirisini yapan Koç şunları söyledi: "Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Yaptığı hizmetler için teşekkür ederim.Beklentinin çok üstünde bir performans sergiledi.Biz şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık.""Bana göre 5-10 sene sonra Türkiye'nin açık ara en iyi hocası Emre Belözoğlu olacak.Yeni hoca kim olursa olsun bazı konular var. Perotti gibi… Kirada olup da istenilen, opsiyonu kullanılacak konular gibi.Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörünün ismini vermedi ama aradıkları özellikleri ve takıma katılacağı tarihi şöyle özetledi"ARZUM yeni hocanın gelişinin yarın (bugün) gerçekleşmesi... Tahminim ise haziranın 3. haftası…Nasıl bir futbol oynatmak istediğimizi, disiplin açısından ve gençler açısından nasıl bir hoca olması gerektiğini biliyoruz. Bir liste hazırlıyoruz.Para sıkıntısı ile uğraşmamız, istediği her transferi yapmış hocalar buraya gelip, şapkadan tavşan çıkaramaz. Portekiz ve Almanya ekolü üzerinde duruyoruz ama İtalya'dan biri de gelebilir. Tarz, profil ve geçmiş profiller Portekiz ya da Alman olması yönünde. Birkaç şampiyonluğu olmalı ama hâlâ aç olmalı."EMRE Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceği açıklanırken pek çok isim dillendirilmeye başlandı. En son Leipzig'de sportif direktörlük yapan Ralf Rangnick, son görev yeri Dortmund olan Lucien Favre, Leeds United'la kontratı biten Marcelo Bielsa, Hırvatistan Milli Takımı Hocası Zlatko Dalic, Manuel Pellegrini (Real Betis), Wolverhampton ile sözleşmesi biten Espirito Santo, Roma'dan ayrılan Paulo Fonseca, en son Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Luis Castro öne çıkan isimler oldu. EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı ile yollarını ayıracak Löw her ne kadar dinleneceğini açıklasa da taraftar tarafından isteniyor.Ali Koç, Portekizli teknik adam Marcelo Bielsa sorusu üzerine "Bielsa bize çok söyleniyor ama henüz temas yok. Ama alacağımız isim o kalibrede olacak. O seviyelere bakıyoruz" dedi.kararı (yeni hoca) 2 hafta önce söyleseydiniz bu kadar polemik olmasaydı" diyebilirsiniz ama o zaman da başka polemik olurdu. Bu kararı almadan önce çok düşündüm. Kolay değil. Gerek genel yöneticilik gerek futbol aklı olarak güvendiğim insanlarla istişare ettim. Biz bu sene tam aile olamadık. 3 senedir tam istediğimiz Samandıra havasını sağlayamadık. Arzuladığımız aile havasını sağlamamıza engel olduğunu düşündüğümüz insanlarla da yollarımızı ayıracağız.Böyle oyuncularımız var ama olmayanlar da var. Ben buna kafayı taktım. Yaptığımız işin milyonlarca insanı etkilediğimizin bilincinde olmayan futbolculara, antrenörlere karşıyım."Daha başkan seçilmeden sportif direktörlük için Comolli ile anlaşan Koç, hocalığına Cocu'yu getirdi.Koç, Cocu sonrası bir süre Koeman ile devam etti sonra şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal'la el sıkıştı.Geçen sezonun başında teknik direktörlüğe sarı-lacivertli takımda futbol da oynayan Erol Bulut getirildi.Emre Belözoğlu, Bulut'un görevden ayrılması ile sportif direktörlükten teknik direktörlüğe geçiş yaptı.BAHÇE'DE Emre Belözoğlu dönemi dün resmen sona erdi. Sezon başında sportif direktör olarak imza atan 40 yaşındaki Belözoğlu'nun da 61 günlük görev süresi bitti. Koç, başkanlık yaptığı 3 senede, 3 teknik adamla çalıştığını (Cocu, Yanal, Bulut) diğerlerinin geçici olduğunu belirtti. Geçici dediği isimler Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar ve Erwin Koeman'dı. Cocu'nun yardımcısı Koeman sadece 47 gün görev yaptı.ettiğimiz Fenerbahçe'de sınıfta kaldık. Biz şampiyonluğu Sivas maçında kaybettik. İnancım bu sene futbolun rengi sarı-lacivert olacak.yüzde 70 hazır. Belki reddedemeyeceğimiz bazı teklifler alacağız. Bel kemiği olan oyuncuların üzerine 4-5 transfer yapacağız. Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki 1 sağ bek ve 1 sol bek... Fırsat transferleri var.yorulan arkadaşlarımız olmuştur… 10-11 kişi değişecek. Fenerbahçe Başkanlığı'nın 3 dönemden fazla olmaması, mümkünse 4'er yıldan 3 dönem olması gerekir.futbolunun tohumlarını atacağız 2. veya 3. Lig'de kulüp satın alacağız. Pilot kulüp yapacağız. Bir tek vaadimi tutamadım o da altyapıya tesis. O tesisi yapacağım.algılara misli misli cevap vereceğiz. Rakibimiz seçime gidecek, adaylarının dilinden Fenerbahçe düşmüyor.kendi tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkmalı. Derdimiz tarihimiz. Bundan sonra yıldız takmayacağız.Efes'i kutluyorum. Son 7 senedir Türk takımlarının Final Four'da olması, iki kupa eklenmesi önemli.sezonda forma sponsorumuz Puma olacak.Şimşek, UEFA'da VAR sınavını geçemedi, VAR koordinatörü yaptılar. Nasıl oluyor bu? Olacak iş değil.hakemi ile saha hakemi ayrılmalı. Metin Tokat hakem atamalarında olamaz, olmamalı.ALİ KOÇ, ligde son 8 haftanın incelenmesi konusunda Kulüpler Birliği'nin TFF'ye yollayacağı dilekçeyle ilgili sorulan soruyu da şöyle yanıtladı: "Fenerbahçe'nin şike yaptığı, teşvik primi verdiği iddia edildi. Bu yönde bir dilekçe verildi, biz de imzayı attık. Geri çekileceğini sanmıyorum, geri çekilinirse biz de Kulüpler Birliği'nden çekiliriz. Artık çamur at, izi kalsın, bu kadar basit olmamalı."