Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sörloth gelirse sağ kanat istemem
Giriş Tarihi: 2.6.2021

Sörloth gelirse sağ kanat istemem

YUNUS EMRE SEL
Sörloth gelirse sağ kanat istemem
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Sörloth ve Hamsik'i tabii ki takımda görmek isterim" diyerek bu iki ismi resmen açıklamıştı. Bordo-mavili takımda bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu, Leipzig forması giyen Sörloth için transfer görüşmelerini sürdürürken, Avcı'yı da bilgilendirdi. Tecrübeli teknik adam bu transferin gerçekleşme ihtimali üzerine, "Sörloth'un gelmesi durumunda ekonomik açıdan sağ kanat transferinden vazgeçmeye hazırım" dedi.

1 MİLYON YORUM!
Trabzonspor taraftarları Sörloth için operasyon başlattı. Bordo-mavili futbolseverler, Norveçli golcünün İnstagram hesabından paylaştığı son fotoğrafına "Come to Trabzonspor" mesajını yazdı. Yorumlar 1 saatte 1 milyonu aştı.

MOJICA İDDİASI
SOL bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor için İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı. Elche kulübünün, Mojica'nın 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde bordo-mavililer devreye girecek. Bonservisi Girona FC'de olan 28 yaşındaki Kolombiyalı sol bek, geçen sezonun ilk yarısında da İtalyan Atalanta forması giymişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 1 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, İletişim ödülünü hangi takım kazandı? Konseyde flaş eleme!
Bakanlık detayları açıkladı: Bu kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak!
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan canlı yayında duyurdu! "Cuma günü müjdeyi vereceğiz"
CHP ve İYİ Parti'den kirli tezgah! Kuyumcudaki provokatörün Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafı çıktı
LGS'ye girecek öğrencilere kritik uyarı
Öğrenci veli ve öğretmenler dikkat! MEB'in yüz yüze eğitim kararında dikkat çeken detay
Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 200 bin TL nefes kredisinde flaş gelişme: Bugün başlıyor
Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor 2021’de eleme adayı seçilen Aleyna Çalışkan kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
İşçi ve işverenler dikkat! 30 Haziran'da sona eriyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Sörloth gelirse sağ kanat istemem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA