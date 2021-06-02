Sörloth gelirse sağ kanat istemem

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı,diyerek bu iki ismi resmen açıklamıştı. Bordo-mavili takımda bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu, Leipzig forması giyen Sörloth için transfer görüşmelerini sürdürürken, Avcı'yı da bilgilendirdi. Tecrübeli teknik adam bu transferin gerçekleşme ihtimali üzerine,dedi.Trabzonspor taraftarları Sörloth için operasyon başlattı. Bordo-mavili futbolseverler, Norveçli golcünün İnstagram hesabından paylaştığı son fotoğrafına "Come to Trabzonspor" mesajını yazdı. Yorumlar 1 saatte 1 milyonu aştı.bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor için İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı. Elche kulübünün, Mojica'nın 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde bordo-mavililer devreye girecek. Bonservisi Girona FC'de olan 28 yaşındaki Kolombiyalı sol bek, geçen sezonun ilk yarısında da İtalyan Atalanta forması giymişti.