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Giriş Tarihi: 2.6.2021 09:50 Son Güncelleme: 2.6.2021 10:07

Trabzonspor'dan Sörloth fedakarlığı! o transferden vazgeçiyor...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'dan Sörloth fedakarlığı! Abdullah Avcı o transferden vazgeçiyor...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, güçlü bir kadroyla sezon başlamak istiyor. Gelecek sezon zirveyi hedefleyen Fırtına, Alexander Sörloth için fedakarlık yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör 'nın da çok istediği Norveçli golcü gelmesi halinde Bordo-mavililer kanat transferinden vazgeçecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Sörloth ve Hamsik'i tabii ki takımda görmek isterim" diyerek bu iki ismi resmen açıklamıştı. Bordo-mavili takımda bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu, Leipzig forması giyen Sörloth için transfer görüşmelerini sürdürürken, Avcı'yı da bilgilendirdi.

Tecrübeli teknik adam bu transferin gerçekleşme ihtimali üzerine, "Sörloth'un gelmesi durumunda ekonomik açıdan sağ kanat transferinden vazgeçmeye hazırım" dedi.

1 MİLYON YORUM!

Trabzonspor taraftarları Sörloth için operasyon başlattı. Bordo-mavili futbolseverler, Norveçli golcünün Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafına "Come to Trabzonspor" mesajını yazdı. Yorumlar 1 saatte 1 milyonu aştı.

MOJICA İDDİASI

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor için İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı. Elche kulübünün, Mojica'nın 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde bordo-mavililer devreye girecek. Bonservisi Girona FC'de olan 28 yaşındaki Kolombiyalı sol bek, geçen sezonun ilk yarısında da İtalyan Atalanta forması giymişti.

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Trabzonspor'dan Sörloth fedakarlığı! Abdullah Avcı o transferden vazgeçiyor...
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