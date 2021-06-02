Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig yaz ve ara transfer dönemleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Süper Lig 2021 - 2022 sezonu için kulüpler arasındaki transfer rekabeti start alıyor. Yeni sezona güçlü kadroyla başlamak ve şampiyon tamamlamak isteyen Süper Lig kulüpleri kadrolarına yeni oyuncular katmak için yerli ve yabancı kulüp - oyuncularla anlaşmak için görüşmelere başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2021 yaz aylarında ve ara transfer ateşinin yanacağı tarihler açıklandı. Açıklama sonrası futbolseverler tarafından "yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?" sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile birinci ve ikinci transfer - tescil dönemi tarihleri ile merak edilen diğer tüm detaylar şöyle;