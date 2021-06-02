Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig yaz ve ara transfer dönemleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
Giriş Tarihi: 2.6.2021 23:07 Son Güncelleme: 2.6.2021 23:07

Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? yaz ve ara transfer dönemleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

AA
Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig yaz ve ara transfer dönemleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

’nin en prestijli futbol ligi ’de 2020 - 2021 sezonunun sona ermesinin ardından, ligde mücadele eden takımlar 2021 - 2022 sezonu için kolları sıvadı. Gelecek sezonda ligi şampiyonlukla tamamlamak isteyen kulüpler kadrolarında eksik olan ya da takviye gereken mevkiler için yerli ve yabancı pek çok kulüp ve oyuncuyla görüşmelere başlıyor. 2021 yılı yazında transfer ateşinin yanacağı tarihler ise () tarafından duyuruldu. Bu gelişme sonrasında futbolseverler tarafından “yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. TFF ile Süper Lig yaz ve ara transfer dönemleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? sorularının yanıtları ve tüm son dakika detayları.

Süper Lig 2021 - 2022 sezonu için kulüpler arasındaki transfer rekabeti start alıyor. Yeni sezona güçlü kadroyla başlamak ve şampiyon tamamlamak isteyen Süper Lig kulüpleri kadrolarına yeni oyuncular katmak için yerli ve yabancı kulüp - oyuncularla anlaşmak için görüşmelere başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2021 yaz aylarında ve ara transfer ateşinin yanacağı tarihler açıklandı. Açıklama sonrası futbolseverler tarafından "yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?" sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile birinci ve ikinci transfer - tescil dönemi tarihleri ile merak edilen diğer tüm detaylar şöyle;



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.


YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

  • Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

  • Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı aktarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 1 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, İletişim ödülünü hangi takım kazandı? Konseyde flaş eleme!
Son dakika | Başkan Erdoğan sonraki adımı açıkladı: Giriyoruz
Son dakika: Emre Belözoğlu kararı sonrası Ali Koç'a sert sözler! "Yardımcı hocalık teklif edilmesi... Yazık!"
LGS'ye girecek öğrencilere kritik uyarı
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini canlı yayında açıkladı! Büyük ters köşe...
Bakanlık detayları açıkladı: Bu kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak!
CHP ve İYİ Parti'den kirli tezgah! Kuyumcudaki provokatörün Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafı çıktı
Türkiye’de yatırımda en karlı iller sıralandı: Bakın İstanbul kaçıncı sırada!
Son dakika: Beşiktaş genç yıldızı kadrosuna katıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu...
İşçi ve işverenler dikkat: Yıllık izin, tazminat, işsizlik maaşı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig yaz ve ara transfer dönemleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA