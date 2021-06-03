14 Haziran’da toplanın!

Pazartesi günü Galatasaray'la sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim, görevini bırakırken yönetime kapsamlı bir rapor sunmayı ihmal etmedi.takımda kalması gerektiğini ifade eden Terim, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön elemesini dikkate aldı vetavsiyesinde bulundu.İMPARATOR, Süper Lig başlayana kadarki kamp ve antrenman programını A'dan Z'ye saat saat hazırladı. Pandemi koşullarında Avrupa'da kamp mümkün gözükmüyor ve geçen sezon olduğu gibi sarıkırmızılı takım Florya'da sezona hazırlanacak.DURUMUNUN netleşmesi için 19 Haziran'daki seçimi bekleyen Fatih Terim'in "dediği öğrenildi. Terim, kendisi ile devam edilmemesi halinde de futbol takımı ile ilgili antrenmandan transfere kadar kapsamlı raporunu yeni gelecek hocaya teslim etmeye hazır.FATIH Terim'in raporu yönetim tarafından dikkate alınır ve Futbol A Takımı 14 Haziran'da Florya'da toplanırsa, altyapıdan hocalar idmanları yönetecek. Şu anda Terim ve ekibi görevden ayrıldığı içinteknik direktör meselesi netleşene kadar takımı sezona hazırlayabilir.HAZIRAN'DAKİ 6 adaylı seçim öncesi Eşref Hamamcıoğlu'ndan rakiplerine açık oturum çağrısı yapıldı. Hamamcıoğlu'nun "Gelin canlı yayında projelerimizi karşılaştıralım" önerisine ilk olumlu cevap Burak Elmas'tan geldi. Elmas, "Projelerimiz, çözümlerimiz ve uygulama takvimimiz hazır. Kamuoyuna açık her platformda bir araya gelmeye hazırız" mesajını yazdı.BAŞKAN Mustafa Cengiz, görevi bırakmasına sayılı günler kala bir anlaşmaya daha imza attı. Fiba Emeklilik ve Hayat ile iş birliğine gidecek sarı-kırmızılı kulüpte bugün 14:30'da basın toplantısı düzenlenecek. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in toplantıda gündeme dair açıklamalar yapması bekleniyor.'HER nefeste G.Saray' sloganı ile başlatılan G.Saray Hatıra Ormanı projesinin üçüncüsü dün Adana'da hayata geçirildi. Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın açılışına yönetim adına üyelerve genel sekreterkatılırken Fatih Terim'i yardımcısı Fahri Yılmaz temsil etti.