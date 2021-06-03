14 Haziran’da toplanın!

Kalması gerekenleri raporlayan deneyimli hoca, 20-21 Temmuz’daki Devler Ligi elemesi için 14 Haziran’da top başı talimatı da verdi. Terim giderse, halefine A’dan Z’ye takımı anlatacak dosyaları da hazırladı
Pazartesi günü Galatasaray'la sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim, görevini bırakırken yönetime kapsamlı bir rapor sunmayı ihmal etmedi. Ömer Bayram veEmre Akbaba'nın takımda kalması gerektiğini ifade eden Terim, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön elemesini dikkate aldı ve "Futbol takımı 14 HaziranPazartesi günü Florya'dayeni sezon için toplansın" tavsiyesinde bulundu.
AVRUPA'DA KAMP YOK
İMPARATOR, Süper Lig başlayana kadarki kamp ve antrenman programını A'dan Z'ye saat saat hazırladı. Pandemi koşullarında Avrupa'da kamp mümkün gözükmüyor ve geçen sezon olduğu gibi sarıkırmızılı takım Florya'da sezona hazırlanacak. Ancak Avrupa'dabirkaç takımlahazırlık maçıoynanmasıkonusundatemaslar kuruldu.
SEÇİM ERTESİ FLORYA'DA!
DURUMUNUN netleşmesi için 19 Haziran'daki seçimi bekleyen Fatih Terim'in "Yeni seçilecekbaşkan ve yönetim 'gel' derse,hemen (20-21 Haziran) Florya'yagidip takımla idmanlara başlarım" dediği öğrenildi. Terim, kendisi ile devam edilmemesi halinde de futbol takımı ile ilgili antrenmandan transfere kadar kapsamlı raporunu yeni gelecek hocaya teslim etmeye hazır.
MÜDERRİSOĞLU TAKIMIN BAŞINDA
FATIH Terim'in raporu yönetim tarafından dikkate alınır ve Futbol A Takımı 14 Haziran'da Florya'da toplanırsa, altyapıdan hocalar idmanları yönetecek. Şu anda Terim ve ekibi görevden ayrıldığı için U-19Takımı Koordinatörü CeyhunMüderrisoğlu teknik direktör meselesi netleşene kadar takımı sezona hazırlayabilir.
BAŞKAN ADAYLARI KOZLARINI PAYLAŞACAK 18 HAZIRAN'DAKİ 6 adaylı seçim öncesi Eşref Hamamcıoğlu'ndan rakiplerine açık oturum çağrısı yapıldı. Hamamcıoğlu'nun "Gelin canlı yayında projelerimizi karşılaştıralım" önerisine ilk olumlu cevap Burak Elmas'tan geldi. Elmas, "Projelerimiz, çözümlerimiz ve uygulama takvimimiz hazır. Kamuoyuna açık her platformda bir araya gelmeye hazırız" mesajını yazdı.
BAŞKAN CENGİZ BASININ KARŞISINDA
BAŞKAN Mustafa Cengiz, görevi bırakmasına sayılı günler kala bir anlaşmaya daha imza attı. Fiba Emeklilik ve Hayat ile iş birliğine gidecek sarı-kırmızılı kulüpte bugün 14:30'da basın toplantısı düzenlenecek. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in toplantıda gündeme dair açıklamalar yapması bekleniyor.
FATİH TERİM HATIRA ORMANI AÇILDI
'HER nefeste G.Saray' sloganı ile başlatılan G.Saray Hatıra Ormanı projesinin üçüncüsü dün Adana'da hayata geçirildi. Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın açılışına yönetim adına üyeler Dilek Kutlu ve genel sekreter Selçuk Rıza İren katılırken Fatih Terim'i yardımcısı Fahri Yılmaz temsil etti.